Presidente Daniel Noboa confirma recaptura de alias ‘Fede’ en Medellín

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la recaptura de Rolando Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, cabecilla de la organización criminal Los Águilas. Gómez Quinde se fugó de la Penitenciaría del Litoral el 20 de junio de 2025. La detención se llevó a cabo en Medellín, Colombia, el 2 de octubre. Fue una operación conjunta entre la Policía Nacional de Ecuador y la Policía y Armada de Colombia.

Noboa destacó que con esta captura, 11 objetivos de alto valor están tras las rejas. Subrayó que “Ecuador no retrocede” frente a las mafias. Alias ‘Fede’ fue localizado en un barrio de Medellín, donde usaba una cédula ecuatoriana y una identidad falsa bajo el nombre de Eder Alberto Estacio Gómez. La recaptura, informada por el Ministerio del Interior, pone fin a más de tres meses de búsqueda. La fuga del líder criminal había sido declarada como un caso de evasión con complicidad de funcionarios.

Hoy los números siguen hablando: 11 objetivos de alto valor están tras las rejas, incluido alias “Fede”. Ecuador no retrocede. Aquí manda la ley, no las mafias. pic.twitter.com/ZODdlxJSPM — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 2, 2025

Operación conjunta en Medellín

El ministro del Interior, John Reimberg, detalló que la detención de alias ‘Fede’ resultó de una operación coordinada entre las fuerzas de seguridad de Ecuador y Colombia. La Policía Nacional de Ecuador, en colaboración con la Armada colombiana, ubicó al sujeto en Medellín. Allí se escondía bajo una identidad falsa.

La captura se produjo la tarde del 2 de octubre, y una fotografía compartida por Noboa mostró al detenido en una patrulla policial. Reimberg destacó la importancia de la cooperación internacional para desarticular redes criminales como Los Águilas, responsables de actividades delictivas en Ecuador. Alias ‘Fede’, considerado un objetivo militar de alto valor, su recaptura refuerza los esfuerzos del Gobierno por combatir el crimen organizado.

Fuga de la Penitenciaría del Litoral

La fuga de Gómez Quinde de la Penitenciaría del Litoral, el 20 de junio de 2025, generó una alerta inmediata. Las autoridades ecuatorianas ofrecieron una recompensa de un millón de dólares por información que permitiera su recaptura. Según el Gobierno, el escape se facilitó con la complicidad de 19 miembros de las Fuerzas Armadas, dos funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y un privado de libertad. Todos enfrentan procesos por el delito de evasión.

La Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil, ha sido señalada como uno de los centros penitenciarios más problemáticos de Ecuador. Esto se debe a la influencia de organizaciones criminales. La evasión de alias ‘Fede’ evidenció fallos en el sistema de seguridad. Esto llevó al Gobierno a intensificar medidas para reforzar el control en las cárceles (24).