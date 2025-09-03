Prefecto cancela reinado en Los Ríos y usa fondos para salvar vidas de pacientes renales

El prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, anunció que para este año 2025 se cancelará el reinado provincial, y los recursos inicialmente destinados a este evento serán redirigidos a la compra de insumos médicos para las tres unidades de diálisis que administra la Prefectura. La medida surge ante la grave crisis sanitaria que afecta a más de 500 pacientes renales crónicos, quienes actualmente deben costear sus propios insumos debido a una deuda estatal de más de 8 millones de dólares con las entidades que prestan este servicio en la provincia.

Crisis de insumos afecta a pacientes renales

En Los Ríos, los centros de diálisis atraviesan una situación crítica por la falta de insumos médicos esenciales, situación que afecta directamente a pacientes renales crónicos, muchos de los cuales no cuentan con recursos económicos para cubrir sus tratamientos.

Las tres unidades de diálisis bajo administración de la Prefectura de Los Ríos han enfrentado desabastecimiento, obligando a los pacientes a comprar por su cuenta medicamentos, catéteres, agujas y soluciones. Esta problemática se ha agravado por el retraso en los pagos del Gobierno central, que mantiene una deuda superior a USD 8 millones con los prestadores de servicios médicos en la provincia.

Prefectura reacciona y prioriza la vida

Ante esta emergencia sanitaria, la viceprefecta Mayra Díaz propuso destinar recursos del presupuesto destinado al reinado provincial 2025 para atender la problemática.

La propuesta fue acogida de inmediato por el prefecto Johnny Terán, quien ordenó que los fondos asignados al evento tradicional se trasladen a la compra urgente de insumos médicos para las unidades de diálisis.

“La vida de los ciudadanos es lo más importante. No podemos permitir que por falta de insumos nuestros pacientes mueran o empeoren su estado de salud”, indicó Terán a través de los canales oficiales de la Prefectura.

Más de 500 pacientes beneficiados

Con esta decisión, se busca aliviar la situación de más de 500 pacientes renales crónicos en la provincia, quienes podrán acceder de forma gratuita a los insumos necesarios para su tratamiento.

La distribución de estos implementos será coordinada directamente con los responsables de las unidades de diálisis de la Prefectura, con el objetivo de garantizar transparencia y equidad en el proceso.

Además, la institución informó que se trabaja en la elaboración de un plan de abastecimiento sostenible, mientras se esperan soluciones estructurales por parte del Gobierno Nacional.

Gobierno mantiene millonaria deuda con prestadores

La falta de insumos en las dializadoras tiene como trasfondo el incumplimiento de pagos por parte del Estado ecuatoriano, que adeuda más de 8 millones de dólares a las clínicas y entidades que brindan el servicio de diálisis en Los Ríos.

Esta situación ha generado interrupciones en el tratamiento, mayor carga económica para las familias de los pacientes, y riesgos graves para la vida de quienes dependen de este procedimiento médico de forma regular.

Las organizaciones médicas y sociales de la provincia han emitido reiterados llamados de atención al Ejecutivo para que se cancele esta deuda de manera urgente.

La salud como prioridad provincial

La medida adoptada por la Prefectura de Los Ríos marca un precedente en la priorización del gasto público hacia áreas críticas como la salud. Aunque el reinado provincial es un evento tradicional en la agenda cultural de Los Ríos, este año fue suspendido para dar paso a una causa humanitaria urgente.

El prefecto Terán reiteró que otras actividades festivas o protocolares también serán evaluadas, a fin de redirigir recursos hacia sectores que lo necesiten con mayor urgencia.

Mientras tanto, se espera que otras prefecturas o gobiernos locales adopten medidas similares en contextos de crisis sanitaria.