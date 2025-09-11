COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Servicios

Precios de las gasolinas en Ecuador: así quedarán desde el 12 de septiembre

En Ecuador rige un sistema de bandas de precios para las gasolinas de bajo octanaje desde julio del 2024. El objetivo es reducir subsidios estatales.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Precios de las gasolinas en Ecuador.
El 11 de agosto del 2025, el presidente Daniel Noboa emitió un decreto que modificó el reglamento de los hidrocarburos. La norma incluyó una nueva fórmula para calcular los precios. Foto: Freepik.
Precios de las gasolinas en Ecuador.
El 11 de agosto del 2025, el presidente Daniel Noboa emitió un decreto que modificó el reglamento de los hidrocarburos. La norma incluyó una nueva fórmula para calcular los precios. Foto: Freepik.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

Desde este 12 de septiembre del 2025, los precios de las gasolinas en Ecuador cambiarán. Los nuevos valores deberán mantenerse hasta el próximo 11 de octubre.

La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe) informó que la gasolina Extra y Ecopaís tendrán un costo de $2,879 por galón. Este incremento representa 13 centavos más respecto al precio de los últimos 30 días, que fue de $2,751.

Sistema de bandas para el precio de las gasolinas

En Ecuador rige un sistema de bandas de precios para las gasolinas de bajo octanaje desde julio del 2024. El objetivo es reducir subsidios estatales.

El sistema determina que el precio de la gasolina varíe cada mes según el comportamiento internacional del crudo. El mecanismo establece topes de alza y reducción.

El Gobierno de Ecuador fijó un máximo mensual del 5% para el incremento y un 10% como límite para la reducción de las gasolinas reguladas.

El 11 de agosto del 2025, el presidente Daniel Noboa emitió un decreto que modificó el reglamento de los hidrocarburos. La norma incluyó una nueva fórmula para calcular los precios.

La nueva fórmula incorpora el costo de capital promedio y ajusta el cálculo de las ganancias de Petroecuador. Así, los usuarios pagarán más por gasolina.

Ivo Rosero, presidente de Camddepe, explicó que el Estado destinará menos dinero a los subsidios, lo que impactará directamente en el bolsillo de los consumidores.

Precio de la Súper

En contraste, la gasolina Súper, de 95 octanos, se venderá a $3,47 por galón. Este valor representa una reducción de 10 centavos frente al mes anterior.

El precio de la Súper se rige por el libre mercado y depende únicamente del valor internacional del crudo, lo que significa que no recibe subsidio.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Glenda Morejón anuncia el nacimiento de su hija Victoria

Asamblea Nacional registra 2,3 millones en pasajes aéreos entre 2020 y 2024

Fe y devoción iluminan las calles de Portoviejo en honor a la Virgen de La Merced

Décima edición de ENCAE lleva cultura viva a comunidades del Ecuador

Exalcaldes de Durán enfrentarán juicio por supuesto peculado en obra de agua potable

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Glenda Morejón anuncia el nacimiento de su hija Victoria

Asamblea Nacional registra 2,3 millones en pasajes aéreos entre 2020 y 2024

Fe y devoción iluminan las calles de Portoviejo en honor a la Virgen de La Merced

Décima edición de ENCAE lleva cultura viva a comunidades del Ecuador

Exalcaldes de Durán enfrentarán juicio por supuesto peculado en obra de agua potable

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Glenda Morejón anuncia el nacimiento de su hija Victoria

Asamblea Nacional registra 2,3 millones en pasajes aéreos entre 2020 y 2024

Fe y devoción iluminan las calles de Portoviejo en honor a la Virgen de La Merced

Décima edición de ENCAE lleva cultura viva a comunidades del Ecuador

Exalcaldes de Durán enfrentarán juicio por supuesto peculado en obra de agua potable

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO