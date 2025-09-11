Precios de las gasolinas en Ecuador: así quedarán desde el 12 de septiembre

Desde este 12 de septiembre del 2025, los precios de las gasolinas en Ecuador cambiarán. Los nuevos valores deberán mantenerse hasta el próximo 11 de octubre.

La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe) informó que la gasolina Extra y Ecopaís tendrán un costo de $2,879 por galón. Este incremento representa 13 centavos más respecto al precio de los últimos 30 días, que fue de $2,751.

Sistema de bandas para el precio de las gasolinas

En Ecuador rige un sistema de bandas de precios para las gasolinas de bajo octanaje desde julio del 2024. El objetivo es reducir subsidios estatales.

El sistema determina que el precio de la gasolina varíe cada mes según el comportamiento internacional del crudo. El mecanismo establece topes de alza y reducción.

El Gobierno de Ecuador fijó un máximo mensual del 5% para el incremento y un 10% como límite para la reducción de las gasolinas reguladas.

El 11 de agosto del 2025, el presidente Daniel Noboa emitió un decreto que modificó el reglamento de los hidrocarburos. La norma incluyó una nueva fórmula para calcular los precios.

La nueva fórmula incorpora el costo de capital promedio y ajusta el cálculo de las ganancias de Petroecuador. Así, los usuarios pagarán más por gasolina.

Ivo Rosero, presidente de Camddepe, explicó que el Estado destinará menos dinero a los subsidios, lo que impactará directamente en el bolsillo de los consumidores.

Precio de la Súper

En contraste, la gasolina Súper, de 95 octanos, se venderá a $3,47 por galón. Este valor representa una reducción de 10 centavos frente al mes anterior.

El precio de la Súper se rige por el libre mercado y depende únicamente del valor internacional del crudo, lo que significa que no recibe subsidio.