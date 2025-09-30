¡No pierdas esta oportunidad! Inscripciones abiertas en Educación a Distancia Virtual para jóvenes y adultos

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció la apertura de matrículas en modalidad a Distancia Virtual para personas jóvenes, adultas y adultas mayores con escolaridad inconclusa. El proceso inicia el 1 de octubre y se extiende hasta el 31 de octubre de 2025, permitiendo que ciudadanos ecuatorianos y residentes en el exterior accedan a educación básica y bachillerato de manera flexible, inclusiva y gratuita.

Educación flexible y accesible

La modalidad de Educación a Distancia Virtual busca garantizar el derecho a la educación mediante entornos inclusivos adaptados a las necesidades de los estudiantes. Actualmente, más de 22 mil personas cursan estudios bajo esta modalidad, que combina actividades asincrónicas y temporales intensivas, permitiendo avanzar académicamente según los ritmos de cada participante.

Este programa está diseñado para quienes no concluyeron la Educación General Básica Superior o el Bachillerato por motivos económicos, familiares o sociales. También incluye a personas sordas con escolaridad inconclusa y ecuatorianos residentes en Estados Unidos, Chile, España, Italia, Reino Unido, Bélgica y Hungría.

La fase propedéutica se realizará del 6 al 19 de enero de 2026, mientras que la fase formativa irá del 20 de enero al 12 de junio de 2026, garantizando un calendario estructurado que facilita la organización del tiempo de estudio.

Requisitos y proceso de matrícula

Para aspirantes en Ecuador, los requisitos son: tener 18 años o más, presentar documento de identificación, expediente académico o resolución del examen de ubicación, datos de contacto activos y, de manera opcional, planilla de luz. Los interesados deben acercarse al Distrito Educativo más cercano para formalizar la matrícula.

En el caso de ecuatorianos en el exterior, los requisitos incluyen documento de identificación y datos de contacto. La matrícula se realiza en línea mediante https://adistancia.educacion.gob.ec, y se requiere aprobar un examen de ubicación anunciado por el Ministerio.

Para las personas sordas con expediente académico, la matrícula se efectúa en el distrito educativo más cercano con apoyo de docentes sordos e intérpretes de lengua de señas. Quienes no cuenten con expediente académico deben aprobar el examen de ubicación antes de matricularse.

Organización académica y beneficios

Cada curso tiene cinco meses de duración más una fase propedéutica de 10 días hábiles. La modalidad ofrece flexibilidad, ya que la mayoría de actividades son asincrónicas, permitiendo a los estudiantes organizar sus horarios. Se recomienda dedicar al menos cuatro horas diarias para un aprovechamiento óptimo.

El programa es totalmente gratuito y los materiales educativos digitales se encuentran disponibles en el aula virtual, incluyendo textos de estudio y recursos interactivos.

Para mayor información, los interesados pueden visitar juntos.educacion.gob.ec, adistancia.educacion.gob.ec o escribir a [email protected]