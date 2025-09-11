Marcha por la paz en Guayaquil: Daniel Noboa lidera movilización masiva junto a miles de ecuatorianos

La marcha convocada por el presidente Daniel Noboa, hoy 11 de septiembre, en Guayaquil, empezó a las 09:00, tal como estaba previsto. La movilización busca expresar de manera firme y pacífica, el compromiso de Ecuador con la paz, la justicia y la seguridad. La participación activa de funcionarios y ciudadanos marca este evento.

La manifestación comenzó desde la intersección de la calles Cuenca y Eloy Alfaro, avanzando por estas vías principales. El recorrido incluye la avenida Olmedo y el Malecón, y finalizará en el Hemiciclo de La Rotonda, donde Noboa dará un pronunciamiento.

El presidente Daniel Noboa llegó temprano para unirse a la marcha. También asistieron la ministra de Gobierno, Zaida Rovira; el titular del Ministerio de Interior, John Reimberg; asambleístas y otros miembros del gabinete.

El ministro del Interior, John Reimberg, utilizó la ocasión para criticar la decisión de la Corte Constitucional, que no aprobó todas las preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa para la consulta popular y referendo.

“Estamos en una marcha por la paz, por la justicia, una marcha que exige que nueve jueces de una Corte dejen de estar en contra, no del Gobierno, de los ecuatorianos”, afirmó el ministro Reimberg.

Movilización masiva para la marcha por la paz

Unos 350 buses provenientes de diferentes cantones y provincias han llegado a Guayaquil para participar en esta marcha por la paz y la justicia convocada por el Gobierno Nacional, según registros de la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM).

El mayor Manolo Agurto, coordinador de operaciones de control de tránsito de la ATM, explicó que estos vehículos se distribuyen en sectores habilitados para parqueo, como avenida Barcelona, parque de la Ferroviaria y zonas alrededor del Centro Cívico.

El número de buses sigue aumentando, y el alcalde de Guayaquil señaló que podrían llegar hasta 500 buses, con más de 10.000 personas participando activamente en la movilización.

Movilizaciones contra el Gobierno en varias ciudades

Cabe recordar que grupos sindicales y sociales también expresarán hoy su rechazo a las políticas del Gobierno de Daniel Noboa. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y otras 29 entidades convocaron a protestas en 13 ciudades del país.

En Quito, las movilizaciones iniciarán a las 16:00 en la Caja del Seguro, mientras que en Guayaquil será en el Parque Centenario. El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, confirmó que la organización indígena acompañará estas protestas, dando peso a la voz social contra el Ejecutivo.

Otras ciudades con manifestaciones son Cuenca, Portoviejo, Santo Domingo y Riobamba, donde sindicatos y organizaciones se reunirán en espacios públicos clave desde la tarde. También se prevé movilización en Latacunga, El Coca, Esmeraldas, Macas, Lago Agrio, Ambato e Ibarra.

Estas marchas reflejan la diversidad de sectores que demandan cambios y expresan desacuerdos con las medidas del Gobierno de Noboa.

Antecedentes

Esta será la segunda marcha convocada por el presidente Noboa, tras la movilización de agosto en la que enfrentó un pulso con la Corte Constitucional (CC) por leyes suspendidas parcialmente. La CC ha limitado la actuación del presidente, especialmente en los estados de excepción declarados desde 2024 contra el crimen organizado.

Carteles con rostros de jueces habían aparecido durante la primera marcha, acusándolos de “robarle la paz” a los ecuatorianos. El Gobierno deslindó responsabilidad sobre estos carteles, en medio de la tensión con la Corte Constitucional.