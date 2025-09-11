¿Lluvias intensas para este viernes?: Descubre el pronóstico climático del INAMHI

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) de Ecuador emitió su pronóstico meteorológico para este viernes 12 de septiembre de 2025, para informar a la población sobre temperaturas máximas y mínimas, sensación térmica, niveles de radiación UV y probabilidades de lluvia.

El reporte del INAMHI, basado en datos satelitales y estaciones meteorológicas, indica variaciones climáticas regionales.

En la costa, se esperan condiciones cálidas con posibilidad de precipitaciones, mientras que en la sierra predominan temperaturas moderadas con nubosidad.

Pronóstico del clima apunta a lluvias en Portoviejo

En Portoviejo, capital de Manabí, el INAMHI prevé una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 23°C. La sensación térmica alcanzará los 33°C debido a la humedad del 78%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más sofocante durante el mediodía.

La radiación UV estará en nivel 9 (muy alta), recomendando el uso de protector solar y ropa protectora entre las 10h00 y 16h00.

La probabilidad de lluvia es del 65%, con precipitaciones esperadas en la tarde, posiblemente acompañadas de vientos del noroeste a 15 km/h.

Manta: Cielos nublados y alta humedad

Para Manta, también en Manabí, el pronóstico del INAMHI indica una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 24°C. La sensación térmica llegará a 31°C con una humedad del 80%, influenciada por la proximidad al océano Pacífico.

El nivel de radiación UV se sitúa en 9 (muy alta), similar a Portoviejo, aconsejando precauciones contra quemaduras solares.

La probabilidad de lluvia alcanza el 70%, con chubascos posibles en la mañana y tarde, y vientos del suroeste a 12 km/h.

Guayaquil: Calor intenso con lloviznas

En Guayaquil, la temperatura máxima prevista por el INAMHI es de 32°C y la mínima de 24°C. La sensación térmica podría elevarse a 35°C con humedad del 75%, haciendo que el calor sea más perceptible en áreas urbanas.

La radiación UV es de nivel 8 (alta), requiriendo medidas de protección durante el pico solar.

La probabilidad de lluvia es del 60%, con lloviznas hacia el final del día y vientos del sur a 10 km/h. Según el INAMHI, se esperan acumulaciones de 3-5 mm, afectando el tráfico vespertino.

El pronóstico del clima para Santo Domingo

El INAMHI pronostica para Santo Domingo de los Tsáchilas una temperatura máxima de 27°C y mínima de 22°C el 12 de septiembre de 2025. La sensación térmica será de 29°C bajo una humedad del 85%, típica de la zona subtropical. El índice de radiación UV alcanza 8 (alta), similar a ciudades costeras vecinas.

La probabilidad de lluvia del 75% indica precipitaciones moderadas en la tarde, con vientos del este a 8 km/h y posibles acumulaciones de 10 mm.

Quito: Fresco con nubosidad variable

Para Quito, el pronóstico del INAMHI establece una temperatura máxima de 18°C y mínima de 11°C el 12 de septiembre de 2025. La sensación térmica ronda los 16°C con humedad del 70%, influenciada por la altitud de 2.850 metros. La radiación UV es de nivel 9 (muy alta), pese a la nubosidad.

La probabilidad de lluvia del 60% sugiere chubascos por la tarde, con vientos del noroeste a 5-10 km/h.

El INAMHI nota un patrón de lluvias débiles en la sierra central durante septiembre 2025.

Cuenca: Templado con lloviznas

En Cuenca, a 2.560 metros, el INAMHI espera una temperatura máxima de 19°C y mínima de 10°C para el 12 de septiembre de 2025.

La sensación térmica es de 18°C con humedad del 75%. El nivel de radiación UV llega a 9 (muy alta), requiriendo protección adecuada.

La probabilidad de lluvia del 45% apunta a lloviznas al final del día, con vientos del suroeste a 7 km/h y acumulaciones mínimas de 2 mm.