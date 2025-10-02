Las niñas de Manabí entre las más afectadas por matrimonios infantiles en Ecuador

Plan International presentó este 2025 su informe global “El Estado Mundial de las Niñas”, que evidencia cómo los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF) afectan a miles de niñas en Ecuador. El estudio muestra que casi el 25% de las madres menores de 18 años están casadas o en unión temprana, siendo Manabí la provincia con las cifras más altas, con un 36,7% de madres adolescentes en esta situación.

Manabí tiene altos índices de matrimonios infantiles

El informe sitúa a Manabí como una de las provincias con mayor prevalencia. Allí, más de un tercio de las niñas madres entre 10 y 17 años vive en uniones tempranas o está casada. Aunque el matrimonio infantil está prohibido en Ecuador, las uniones informales son frecuentes y socialmente aceptadas.

“Yo quería estudiar, pero me embaracé y tuve que irme a vivir con mi pareja. Desde ahí todo cambió”, relata una adolescente manabita.

Ecuador: un cuarto de las madres adolescentes en uniones

A escala nacional, el estudio confirma que el 22% de mujeres de entre 20 y 24 años se casaron o unieron antes de cumplir 18 años, y el 4% lo hizo antes de los 15. Además, el 16% de adolescentes mujeres entre 15 y 19 años han estado casadas, divorciadas, viudas o en unión informal, mientras que en los hombres adolescentes la cifra se reduce al 7%.

Plan International subraya que, pese a los avances legales, el puntaje de Ecuador en el índice SIGI es de apenas 25 sobre 100, lo que refleja un marco jurídico insuficiente frente a normas sociales que normalizan la práctica.

El índice SIGI es el Índice de Instituciones Sociales y Género (Social Institutions and Gender Index, por sus siglas en inglés), elaborado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Este indicador mide cómo las instituciones sociales, normas y prácticas discriminatorias afectan la igualdad de género en distintos países. El SIGI analiza las barreras culturales, sociales y legales que limitan las oportunidades de las mujeres y niñas.

Embarazo adolescente y pobreza, causas principales

El embarazo no planificado en la adolescencia surge como la principal causa de los matrimonios y uniones tempranas. “El embarazo adolescente no deseado es causa y consecuencia del MUITF”, señala el informe.

A ello se suman la pobreza, la violencia basada en género y las normas culturales que asignan a las niñas responsabilidades domésticas y de cuidado desde edades tempranas. Muchas adolescentes expresaron su deseo de estudiar y trabajar, pero enfrentan barreras como la falta de apoyo familiar y la presión social.

Voces de resistencia

Las jóvenes activistas que participaron en la investigación lanzan un llamado directo:

“Queremos sensibilizar sobre nuestra situación”.

“Necesitamos acceso gratuito y confidencial a salud sexual y educación integral”.

“Pedimos que se cuestionen las normas sociales y de género que nos condenan a ser esposas y madres siendo niñas” .

El impacto de Matrimonios infantiles en pueblos indígenas

El documento también visibiliza la situación de las niñas indígenas, quienes enfrentan discriminación estructural, falta de acceso a servicios de salud y justicia, y mayores riesgos de ser víctimas de uniones forzadas.

“Las niñas indígenas están más expuestas porque no hay servicios cercanos y muchas veces ni siquiera se reconoce que tienen derechos”, explica una lideresa citada en el informe.

Plan International impulsa respuestas comunitarias

Frente a este panorama, Plan International ha aplicado la metodología Zona Libre de Embarazo Adolescente (ZLEA), que entre 2014 y 2018 redujo el embarazo precoz en un 73% en niñas menores de 15 años y en un 57% en adolescentes de 15 a 17. En comunidades indígenas, la reducción alcanzó hasta el 50%.

La organización también impulsa 110 defensorías comunitarias articuladas al sistema nacional de protección, trabaja con el Ministerio de Salud para fortalecer servicios amigables y diseña programas educativos sobre causas, consecuencias y legislación en torno al MUITF.

Hay que prestar atención a los matrimonios infantiles

Los hallazgos dejan claro que el matrimonio infantil y las uniones tempranas siguen truncando los proyectos de vida de miles de niñas en Ecuador. A pesar de que la ley prohíbe el matrimonio infantil, la normalización social perpetúa el problema.

“Todas las niñas con las que hablamos expresaron que querían estudiar, trabajar y tener mejores oportunidades para sus hijos. Sin embargo, las normas y la pobreza las frenan”, destaca el informe.