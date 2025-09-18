COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Sociedad

La Unorcac anuncia movilización indefinida por la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador

La derogación de subsidios a los combustibles representa un tema altamente sensible en Ecuador. En 2019 y 2022, intentos similares de los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso provocaron estallidos sociales liderados por el movimiento indígena, obligando al Gobierno de turno a retroceder.
La Unorcac señaló que las decisiones gubernamentales priorizan intereses externos y no consideran la realidad rural. Foto: FB Unorcac .
La Unorcac señaló que las decisiones gubernamentales priorizan intereses externos y no consideran la realidad rural. Foto: FB Unorcac .

La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) anunció el inicio de una movilización indefinida en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador. La medida se desarrollará desde el domingo 21 de septiembre a las 22:00, según confirmó la dirigencia en un comunicado oficial.

La organización exigió la derogación inmediata del Decreto Ejecutivo 126, normativa que establece el nuevo precio del diésel sin subsidio. La tarifa pasará de 1,80 a 2,80 dólares por galón, situación que consideran insostenible para campesinos, agricultores y familias de bajos recursos en el país.

Rechazo al alza del diésel y efectos en la economía popular

Los líderes comunitarios advirtieron que el incremento vulnera los derechos del pueblo y golpea directamente a agricultores, campesinos y transportistas. Además, alertaron que la medida encarecerá la canasta básica familiar y elevará el costo de vida de la ciudadanía.

La Unorcac señaló que las decisiones gubernamentales priorizan intereses externos y no consideran la realidad rural. En su declaración remarcaron que la movilización indefinida busca defender el derecho a una vida digna y asequible para todos.

En su resolución, la Unorcac declaró persona “no grata” a la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto. Esto debido al traslado temporal de la sede de la Vicepresidencia a Otavalo, lo que interpretaron como una señal de complicidad con políticas que afectan a comunidades indígenas y campesinas.

La organización detalló que esta postura responde al rechazo generalizado hacia las decisiones del Ejecutivo. “Como expresión de rechazo a su complicidad con las políticas que perjudican al pueblo ecuatoriano”, señalaron en su comunicado tras la asamblea extraordinaria realizada en Cotacachi.

Contexto nacional: fin del subsidio al diésel y antecedentes

El presidente Daniel Noboa anunció el viernes pasado la eliminación del subsidio al diésel, lo que generó bloqueos en varias carreteras como señal de protesta. La medida golpea principalmente al sector de transporte y aumenta la presión sobre comunidades rurales y urbanas.

La derogación de subsidios a los combustibles representa un tema altamente sensible en Ecuador. En 2019 y 2022, intentos similares de los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso provocaron estallidos sociales liderados por el movimiento indígena, obligando al Gobierno de turno a retroceder.

