COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Política

La UNE ratifica movilización para el 11 de septiembre y la Conaie mantiene su oposición al extractivismo

La Conaie y la UNE definen nuevas estrategias en respuesta a la crisis en Ecuador. Descubre sus implicaciones sociales importantes.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
La UNE ratifica movilización para el 11 de septiembre y la Conaie mantiene su oposición al extractivismo
Entre las principales resoluciones de la Conaie está rechazar cualquier diálogo con el gobierno en materia extractiva.
La UNE ratifica movilización para el 11 de septiembre y la Conaie mantiene su oposición al extractivismo
Entre las principales resoluciones de la Conaie está rechazar cualquier diálogo con el gobierno en materia extractiva.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]
La Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) definieron nuevas acciones frente a lo que consideran un escenario crítico en el país. Ambas organizaciones sociales, con amplia trayectoria en movilizaciones y resistencia, marcaron posiciones que podrían tensar aún más la relación con el gobierno de Daniel Noboa.

La UNE anuncia un calendario de acciones de protesta

El Comité Ejecutivo Ampliado de la UNE se reunió el 6 de septiembre en Quito para analizar la coyuntura nacional y establecer una hoja de ruta. Según la dirigencia, la situación del Ecuador atraviesa una crisis que impacta directamente en varias sectores. Entre ellas la educación pública, la salud, el trabajo digno y la seguridad social.
El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, señaló en redes sociales que existe un abandono estatal y una falta de políticas claras en beneficio de los trabajadores y estudiantes. Por ello, el gremio decidió intensificar su lucha con un plan de movilizaciones que se extenderá hasta octubre:
  • 11 de septiembre: movilización nacional en defensa de la educación, salud, trabajo digno y seguridad social, con epicentro en Quito.
  • 16 de septiembre: jornada en defensa del agua en Quimsacocha, Azuay, en rechazo a las actividades extractivas en esa zona.
  • 5 de octubre: murales y expresiones culturales en el marco del Día Internacional del Docente.
  • 18 de octubre: convención de organizaciones sociales en Guayaquil, con el objetivo de ratificar la defensa del IESS y planificar nuevas protestas.
Con este calendario, la UNE se posiciona nuevamente como uno de los actores sindicales más activos en el escenario social ecuatoriano.

La Conaie y su línea roja frente al extractivismo

Por su parte, la Conaie también se pronunció tras su consejo ampliado celebrado el 4 y 5 de septiembre en Quito. Bajo la conducción de su nuevo presidente, Marlon Vargas, la organización indígena ratificó las resoluciones tomadas en el VIII Congreso de julio, cuando Leonidas Iza aún estaba al frente.
Entre las principales resoluciones destacan:
  • Convocar a un levantamiento nacional de resistencia contra la minería, el petróleo, el agronegocio y las leyes que —según la Conaie— vulneran los derechos colectivos.
  • Rechazar cualquier diálogo con el gobierno en materia extractiva, mientras continúe la criminalización de defensores de la naturaleza.
  • Expulsar a seis legisladores de Pachakutik que han votado junto al oficialismo en la Asamblea, acusándolos de traicionar el mandato de las bases.
Marlon Vargas fue enfático en señalar que existen “líneas rojas innegociables” en materia de extractivismo: “En algunos territorios se ha dicho no al extractivismo y esas son líneas rojas innegociables. Cuando nuestros derechos han sido amedrentados hemos estado en las calles, y eso volverá a pasar si el gobierno no cumple con nuestras demandas”.
El dirigente también rechazó las críticas que lo acusan de ser “tibio” con el gobierno de Noboa, afirmando que se trata de campañas de desinformación destinadas a dividir al movimiento indígena.

Contexto de conflictividad social

Tanto la UNE como la Conaie han sido protagonistas de movilizaciones históricas en el Ecuador. Su capacidad de convocatoria y presión política suele generar un impacto significativo en la gobernabilidad.
La coincidencia de agendas entre ambos sectores en un mismo periodo eleva la expectativa sobre posibles protestas masivas en septiembre y octubre. Aunque la Conaie aún no ha fijado una fecha concreta para salir a las calles, dejó abierta la posibilidad de hacerlo si considera que los acuerdos sobre territorio, agua y derechos colectivos son vulnerados.
En este escenario, el gobierno de Daniel Noboa enfrenta el reto de abrir canales de diálogo sin desatar un nuevo ciclo de conflictividad social, que podría tener efectos directos en la estabilidad política y económica del país.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Beccacece confirma que la selección de Ecuador buscará vencer a Argentina en Guayaquil

La UNE ratifica movilización para el 11 de septiembre y la Conaie mantiene su oposición al extractivismo

Balacera en Los Esteros deja tres muertos y tres heridos en Manta

Chicho Trujillo revela que padece cáncer y comparte un mensaje de fortaleza

Repotenciarán la laguna de oxidación para reducir costos de la nueva PTAR

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Beccacece confirma que la selección de Ecuador buscará vencer a Argentina en Guayaquil

La UNE ratifica movilización para el 11 de septiembre y la Conaie mantiene su oposición al extractivismo

Balacera en Los Esteros deja tres muertos y tres heridos en Manta

Chicho Trujillo revela que padece cáncer y comparte un mensaje de fortaleza

Repotenciarán la laguna de oxidación para reducir costos de la nueva PTAR

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Beccacece confirma que la selección de Ecuador buscará vencer a Argentina en Guayaquil

Balacera en Los Esteros deja tres muertos y tres heridos en Manta

Chicho Trujillo revela que padece cáncer y comparte un mensaje de fortaleza

Repotenciarán la laguna de oxidación para reducir costos de la nueva PTAR

Siete académicos diseñarán los exámenes para 163 aspirantes a vocales del CNE

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO