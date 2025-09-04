La Ruta de la Empleabilidad ha generado más de 18 mil empleos en Ecuador

La provincia de El Oro se convirtió en la más reciente parada de la Ruta de la Empleabilidad, proyecto del Ministerio del Trabajo que impulsa la generación de empleo para jóvenes en Ecuador.

Hasta el momento más de 40 empresas se han sumado a esta iniciativa a escala nacional, generando miles de empleos.

Empresas y Ministerio impulsan el empleo joven

El reciente lunes 1 de septiembre, Ivonne Núñez Figueroa, Ministra del Trabajo, suscribió convenios con las empresas Costamarket, Camaronera Brito, Bananera Carlos Olvín Farinango y Servicios de Educación SEDUC CIA. LTDA. Así como un acuerdo con la Universidad Técnica de Machala, para impulsar capacitaciones laborales.

“No vamos a parar hasta generar más oportunidades laborales para todos, en condiciones laborales dignas y en igualdad de oportunidades”, indicó la funcionaria.

“Hasta el momento empresas de las provincias de Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Azuay, Manabí, Chimborazo, El Oro, Loja, Imbabura se han sumando para decir Sí a la generación de empleo”, informó la Cartera de Estado en un comunicado.

Más de 18 mil plazas de trabajo

De acuerdo al Ministerio de Trabajo, este proyecto ha generado 18.076 fuentes de empleo en el país desde junio 2024 a agosto de 2025. Esto, “gracias a los convenios suscritos con más 40 empresas a escala nacional que se han sumado a esta iniciativa liderada por el Ministerio del Trabajo con el objetivo de impulsar el empleo en jóvenes, mujeres y adultos mediante la suscripción de convenios con el sector privado a escala nacional”.

La iniciativa se extiende a sectores diversos, desde la agroindustria y el comercio hasta la educación y los servicios. En cada provincia se busca sumar compañías dispuestas a integrar a nuevos trabajadores bajo condiciones laborales justas y con proyección de estabilidad.

Le hacen frente a la falta de empleo

La falta de empleo en Ecuador representa un desafío persistente, agravado por la informalidad y el subempleo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la tasa de desempleo nacional se ubicó en 3,5% en junio de 2025. De acuerdo a esa fuente, aproximadamente 289.000 personas se afectaron en el primer trimestre del año.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su base de datos actualizada a 2025, estima una tasa de desempleo modelada de alrededor del 4%. Esta, alineada con proyecciones regionales que destacan la precarización post-pandemia en América Latina.

El empleo adecuado —con jornada completa de 40 horas y salario mínimo de USD 470— solo alcanza el 35,8% en abril de 2025, una leve alza del 2,2% interanual no significativa.

El subempleo afecta al 22,7% de la población ocupada, con 2,59 millones de personas en “otro empleo no pleno” en marzo de 2025. Mientras que la informalidad domina, alcanzando el 55,5% de los trabajadores, lo que limita acceso a derechos laborales y seguridad social. (13).