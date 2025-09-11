Jóvenes de Ecuador reciben 1.100 becas de posgrado: así será el programa que inicia en octubre de 2025

El presidente Daniel Noboa Azin anunció este 11 de septiembre en Cuenca la entrega de 1.100 becas de posgrado, dentro del programa “Transformar desde el Conocimiento”, con el objetivo de ampliar el acceso a educación superior e impulsar el desarrollo del país.

Inversión en educación superior

El evento se realizó en el Teatro de Artes Escénicas Pumapungo, en presencia de autoridades nacionales, locales y académicas. El programa cuenta con una inversión cercana a 2 millones, mediante la coordinación entre el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura y la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI).

Los posgrados iniciarán en octubre de 2025 y se desarrollarán en modalidad 100 % virtual. El esquema de asignación prioriza a personas en condiciones de vulnerabilidad. De los beneficiarios, 450 accedieron a cobertura total, 200 al 75 %, 150 al 50 % y 300 al 25 %. Además, 124 becas se otorgaron en la provincia del Azuay.

La ministra Alegría Crespo afirmó que esta medida representa una inversión en el futuro del país. “La educación es el camino para transformar vidas y formar el motor de desarrollo nacional”, aseguró.

Inclusión y acceso para jóvenes

El Gobierno Nacional busca con esta iniciativa ampliar el acceso a programas de cuarto nivel, con un enfoque en identidad, pertinencia e inclusión. Los estudios especializados se centrarán en áreas clave como salud, agroindustria, biotecnología y política pública.

Durante el acto, Noboa recordó que su gestión ha entregado más de 420 mil becas, de las cuales 65 % se destinaron a mujeres. “Nuestro compromiso es abrir oportunidades concretas donde antes solo había límites”, declaró.

Por su parte, el viceministro César Vásquez informó que se han habilitado más de medio millón de cupos en universidades, institutos y conservatorios públicos, con una inversión superior a 2.400 millones entre 2024 y 2025.

Nuevas acreditaciones y testimonios

En la ceremonia también se entregó la acreditación oficial a los Institutos Superiores Pedagógicos Interculturales Bilingües Jaime Roldós Aguilera y Quilloac. Crespo subrayó que este paso busca reducir desigualdades y fortalecer una educación justa, equitativa y próspera.

Uno de los beneficiarios, Wilson Flores, expresó su agradecimiento a las autoridades, resaltando que estas becas les permitirán seguir formándose y avanzar en su crecimiento profesional.