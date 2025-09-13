Jan Topic asegura que intentaron secuestrar a miembros de su familia: “La próxima vez dispararemos a matar”

El empresario y excandidato presidencial Jan Topic denunció este jueves varios intentos de secuestro en Guayas, en un lapso de cuatro horas, y anunció que ordenará responder con fuerza letal.

Intentos de secuestro contra el entorno de Jan Topic

A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, Topic reveló que personas cercanas a él fueron blanco de ataques organizados. “Hace poco hubo varios intentos de secuestro a colegas de trabajo y a familiares míos. Los secuestradores no lograron su objetivo, logramos repeler cada uno de los ataques y en eso me saco el sombrero al excelente equipo de seguridad que tenemos”, expresó.

Según su relato, los ataques se produjeron en distintos cantones de la provincia de Guayas en un lapso de apenas cuatro horas. “Varias cosas nos llamaron la atención: la escala, la consistencia, la coordinación”, apuntó.

¿El gobierno o el crimen organizado?, pregunta Topic

Topic aseguró que en al menos uno de los intentos se utilizaron vehículos que pertenecen a un miembro en servicio activo de la Policía Nacional. Este detalle lo llevó a plantear dos hipótesis sobre la motivación de los ataques.

La primera conclusión, señaló, sería que estos actos buscan intimidar adversarios políticos, algo que atribuyó al gobierno nacional. “Si es eso, me tienen un poco sin cuidado. Realmente sería el menor de los males”, dijo.

La segunda hipótesis planteada por Topic apunta a que se trate de acciones de grupos de delincuencia organizada en alianza con miembros corruptos de la Policía.

El empresario remarcó que hasta ahora los protocolos de seguridad priorizaban protegerse y buscar resguardo en caso de intentos de secuestro. Sin embargo, sostuvo que eso ha cambiado.

La orden de Topic a su personal: “disparar a matar”

“Cualquier intento de secuestro, de extorsión u otra cosa, contra colaboradores míos, contra colegas míos, contra familiares míos, la primera orden, señores, va a ser disparar a matar”, advirtió con firmeza.

Topic finalizó su mensaje con una advertencia directa: “Lo que pasó ahora no vuelve a ocurrir. Intentan cualquier cosa contra nosotros y vamos a disparar a matarlos”.

Perfil de Jan Topic

Jan Tomislav Topic, es empresario, economista y político. Es hijo de Tomislav Topic, fundador de Telconet, empresa de telecomunicaciones en la que ha ocupado cargos directivos desde 2010.

Con formación en economía y experiencia militar en la Legión Extranjera Francesa entre 2006 y 2012, Topic construyó un perfil político que enfatiza la seguridad y el combate al crimen. En 2023 fue candidato presidencial, alcanzando el 14,66% de los votos y quedando en cuarto lugar.

En 2025 intentó nuevamente postularse con el partido SUMA, pero el Tribunal Contencioso Electoral rechazó su candidatura por contratos vigentes con el Estado, lo que desató acusaciones de persecución política.

Investigaciones y controversias

A lo largo de su trayectoria, Topic ha enfrentado polémicas. En 2019 fue investigado junto a su padre en el caso Odebrecht, bajo sospechas de lavado de dinero, acusaciones que siempre negó. También se lo ha vinculado con compañías que administran radares de tránsito en Ecuador, cuestionados por ciudadanos por imponer multas excesivas.

Su discurso de seguridad ha sido criticado por priorizar la represión sobre los derechos humanos. Él, sin embargo, insiste en que su visión es esencial para devolver la paz a un país golpeado por la violencia criminal.

Contexto de violencia en Ecuador

Los datos reflejan la magnitud del problema de Inseguridad en Ecuador. Hasta julio de 2025, se contabilizaron 5.268 homicidios intencionales, un aumento del 40% respecto al mismo período de 2024.

La criminalidad se expresa también en secuestros y extorsiones. La Policía reportó más de 2.000 denuncias por secuestros y 10.700 por extorsiones hasta septiembre de 2025. Los secuestros pasaron de 713 en 2022 a 3.566 en 2024. Solo en los primeros siete meses de 2025 se superaron los 1.105 casos.

Las extorsiones, conocidas como “vacunas”, alcanzaron 22.228 denuncias en 2024 y ya proyectan superar las 13.700 en 2025. Este fenómeno financia directamente las economías criminales que se expanden en barrios, comercios y hasta en sectores rurales.