COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Política

Indígenas marchan en Ambato contra eliminación del subsidio al diésel

Miles de indígenas marcharon en Ambato en rechazo al alza del diésel, sumando a Tungurahua al octavo día de paro nacional convocado por la Conaie.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Indígenas marchan en Ambato contra eliminación del subsidio al diésel
La Conaie informó que las calles céntricas de Ambato fueron escenario de la marcha pacífica.
Indígenas marchan en Ambato contra eliminación del subsidio al diésel
La Conaie informó que las calles céntricas de Ambato fueron escenario de la marcha pacífica.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

En Ambato, el 29 de septiembre, alrededor de 2 000 indígenas marcharon en el octavo día del paro nacional para exigir al presidente Daniel Noboa que derogue la eliminación del subsidio al diésel, medida que elevó el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares.

Masiva movilización en Ambato

La protesta reunió a los pueblos Chibuleo, Salasaka, Quisapincha y Tomabela, además de otras comunidades de Tungurahua. Los manifestantes se movilizaron hacia la Gobernación de Tungurahua, donde esperaban un encuentro con la gobernadora Daniela Llerena.

La Conaie informó que las calles céntricas de Ambato fueron escenario de la marcha pacífica. Decenas de personas se concentraron frente a la Catedral, punto de encuentro tradicional en la ciudad. Tungurahua se sumó de esta manera a las movilizaciones iniciadas el 21 de septiembre, que hasta ahora habían tenido mayor fuerza en el norte del país, principalmente en Imbabura.

Demandas del movimiento indígena

Además del rechazo a la eliminación del subsidio, los dirigentes plantearon otras exigencias. Entre ellas están el cese de la represión en protestas, la libertad de los detenidos en Otavalo, el retorno de recursos a asociaciones sociales y la garantía de independencia de la Corte Constitucional.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, señaló que las comunidades no darán “ni un paso atrás” en la resistencia. Advirtió que si el Gobierno no revierte la medida, el país enfrentará un “caos nacional”. “Señor presidente, si se hace caos en el Ecuador, el único responsable será usted. No queremos que se repita lo de 2019 y 2022”, expresó Vargas en declaraciones públicas.

Contexto histórico de las protestas

El movimiento indígena recordó que en 2019 y 2022, las movilizaciones lograron que los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso dieran marcha atrás en decisiones similares sobre combustibles. En ambas ocasiones, los intentos de eliminar los subsidios generaron paralización nacional, enfrentamientos con la fuerza pública y acuerdos alcanzados tras intensas negociaciones.

El actual Gobierno, encabezado por Daniel Noboa, insiste en que la eliminación es irreversible. Según el Ejecutivo, la medida busca evitar beneficios al contrabando y a la minería ilegal, ya que los subsidios no llegaban de manera efectiva a los sectores vulnerables.

Movilización en expansión

La Conaie confirmó que más pueblos indígenas del país se organizan para sumarse a las protestas. Vargas reiteró que mantendrán la resistencia mientras no existan soluciones reales.

El paro nacional entra en su noveno día con un escenario de tensión creciente entre el Ejecutivo y el movimiento indígena.
Hasta ahora, las marchas han sido principalmente pacíficas, aunque las organizaciones sociales advierten que podrían intensificarse si no hay apertura al diálogo.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arcsa denuncia irregularidad tras cierre temporal de sus oficinas en Cuenca

Exportaciones de banano en Ecuador crecen por quinto mes consecutivo y superan los 259 millones de cajas

Martes 30 de septiembre: Cuenca con cielo nublado y probabilidad de lluvias en la tarde

Explosivos decomisados y marchas indígenas marcan octavo día del paro en Ecuador

Martes 30 de septiembre: nubosidad y lluvias dispersas marcarán el clima en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arcsa denuncia irregularidad tras cierre temporal de sus oficinas en Cuenca

Exportaciones de banano en Ecuador crecen por quinto mes consecutivo y superan los 259 millones de cajas

Martes 30 de septiembre: Cuenca con cielo nublado y probabilidad de lluvias en la tarde

Explosivos decomisados y marchas indígenas marcan octavo día del paro en Ecuador

Martes 30 de septiembre: nubosidad y lluvias dispersas marcarán el clima en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arcsa denuncia irregularidad tras cierre temporal de sus oficinas en Cuenca

Exportaciones de banano en Ecuador crecen por quinto mes consecutivo y superan los 259 millones de cajas

Martes 30 de septiembre: Cuenca con cielo nublado y probabilidad de lluvias en la tarde

Explosivos decomisados y marchas indígenas marcan octavo día del paro en Ecuador

Martes 30 de septiembre: nubosidad y lluvias dispersas marcarán el clima en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO