COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

Gobierno revoca licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga

El Ministerio de Ambiente y Energía revocó la licencia ambiental de Loma Larga, priorizando la protección de agua y salud de Cuenca y Azuay.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Gobierno revoca licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga
Cuenca,Ecuador Organizaciones sociales y colectivos juveniles de la provincia del Azuay presentarón el manifiesto y postura oficial en defensa del agua y de las fuentes de recarga hídrica del cantón Cuenca. Foto Boris Romoleroux/API.
Gobierno revoca licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga
Cuenca,Ecuador Organizaciones sociales y colectivos juveniles de la provincia del Azuay presentarón el manifiesto y postura oficial en defensa del agua y de las fuentes de recarga hídrica del cantón Cuenca. Foto Boris Romoleroux/API.

Sofía Saldarriaga

Redacción ED.

Sofía Saldarriaga

Redacción ED.

Sofía Alejandra Saldarriaga Palacios, 24 años. Oriunda de Manta, Manabí. Licenciada en Comunicaci... Ver más

[email protected]

El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador anunció este 4 de octubre de 2025 la revocación de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga. La cual había sido otorgada a Dundee Precious Metals el 23 de junio de 2025. Esto tras analizar los informes técnicos de la Municipalidad de Cuenca y la Prefectura del Azuay. Tomaron en consideración que la medida era necesaria para proteger las fuentes de agua y la salud de los habitantes de la región.

Revocación de licencia ambiental

En consecuencia, el Gobierno tomó la decisión con base en los informes técnicos de las instituciones locales responsables del servicio de agua potable y los sistemas de riego. Dado que la operación minera podría afectar directamente estos recursos. Además, la medida se fundamenta en el principio de precaución, priorizando la protección de la naturaleza y el bienestar de la población.

Según el comunicado oficial del Ministerio de Ambiente y Energía, la revocación corresponde a la autorización administrativa ambiental Nro. MAATE-SUIA-LA-2025-00003. La que previamente permitía la explotación minera bajo régimen de gran minería en la zona de Loma Larga. Por lo tanto, la cancelación de esta licencia refleja un control riguroso sobre los proyectos extractivos que puedan comprometer recursos estratégicos.

Asimismo, la decisión reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con los derechos de la naturaleza y la protección de fuentes de agua. Las cuales son esenciales para el consumo humano y la agricultura local.

Impacto y seguimiento institucional

Además, el Ministerio de Ambiente y Energía destacó que la responsabilidad de los informes técnicos recae exclusivamente en las entidades que los emitieron, lo cual garantiza transparencia y respaldo técnico en la medida adoptada. Por ello, las autoridades locales de Cuenca y Azuay jugaron un papel determinante al advertir posibles riesgos para los sistemas hídricos y de riego.

De acuerdo con expertos en gestión ambiental, la revocación de licencias en proyectos mineros permite una evaluación más estricta de los impactos ambientales y asegura que las empresas cumplan con estándares de sostenibilidad y protección de recursos naturales.

Finalmente, el Ministerio instó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las decisiones ambientales y los controles de proyectos extractivos, promoviendo la participación y vigilancia ciudadana en la protección de la naturaleza y los recursos hídricos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno revoca licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga

El ‘Che Guevara Africano’: La historia de Thomas Sankara que desafió a las potencias

Operación CAMEX en Manabí decomisa droga y detiene a sospechosos

Sicarios asesinan de varios disparos a dueño de asadero de pollos

Militar resulta herido durante operaciones de habilitación vial en Cañar

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno revoca licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga

El ‘Che Guevara Africano’: La historia de Thomas Sankara que desafió a las potencias

Operación CAMEX en Manabí decomisa droga y detiene a sospechosos

Sicarios asesinan de varios disparos a dueño de asadero de pollos

Militar resulta herido durante operaciones de habilitación vial en Cañar

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El ‘Che Guevara Africano’: La historia de Thomas Sankara que desafió a las potencias

Operación CAMEX en Manabí decomisa droga y detiene a sospechosos

Sicarios asesinan de varios disparos a dueño de asadero de pollos

Militar resulta herido durante operaciones de habilitación vial en Cañar

Fuerzas Armadas habilitan vías en Cañar y Azuay tras diálogos con comunidades

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO