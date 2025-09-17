COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Política

“Gobernar no es tuitear”: Marcela Aguiñaga responde a Luisa González y defiende gestión en el Guayas

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, contestó a las críticas de Luisa González y defendió su gestión, resaltando tensiones internas dentro de Revolución Ciudadana.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
“Gobernar no es tuitear”: Marcela Aguiñaga responde a Luisa González y defiende gestión en el Guayas
La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, contestó a las críticas de Luisa González.
“Gobernar no es tuitear”: Marcela Aguiñaga responde a Luisa González y defiende gestión en el Guayas
La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, contestó a las críticas de Luisa González.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, respondió a las declaraciones de Luisa González, presidenta de Revolución Ciudadana (RC), quien cuestionó el rol de las autoridades locales dentro del movimiento. La réplica se difundió a través de la red social X, donde la funcionaria defendió su trabajo y pidió respeto a los liderazgos territoriales.

Respuesta directa en redes sociales

En un mensaje público, Aguiñaga afirmó: “Resistir no es solo tuitear. Yo estuve en las calles, junto a la gente, cuando otros no estaban”. Con esta frase buscó remarcar que el trabajo político no se limita a pronunciamientos digitales.

La prefecta recalcó que ha enfrentado persecución, ingratitud e infamias, pero que mantiene su compromiso con el proyecto. También sostuvo que le incomoda el uso de los espacios internos para descalificar a dirigentes que han respaldado de manera constante a la organización.

Por su parte, González, sin mencionar nombres, había advertido en días previos que en la convención nacional de RC se debatiría el papel de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La dirigente cuestionó que algunos no alineen su accionar con la postura central del movimiento.

Debate interno en Revolución Ciudadana

Las diferencias entre la dirección nacional y los liderazgos locales no son nuevas. En meses pasados, Aguiñaga y otros dirigentes enviaron una carta a Rafael Correa solicitando más diálogo y coordinación.

En esa comunicación, los firmantes alertaron sobre la necesidad de refrescar estrategias y mejorar la relación entre la estructura nacional y los gobiernos locales. La prefecta ha insistido en que la política requiere adaptaciones y nuevas formas de conexión con la ciudadanía.

En su más reciente pronunciamiento, la funcionaria sostuvo que su estilo político evolucionó: “Antes era más beligerante, ahora hago la pausa porque las responsabilidades a mi cargo jamás las tuve antes”.

Contexto de las tensiones

El movimiento RC atraviesa un momento de reorganización interna después de los resultados electorales. El llamado a fortalecer la unidad ha derivado en debates sobre la conducción política y el protagonismo de cada sector.

Las críticas de González buscaban reforzar la línea oficial del movimiento, enfocada en la denuncia de un presunto fraude electoral y la defensa de los asambleístas investigados. Sin embargo, los dirigentes locales han señalado que su trabajo está orientado también a la gestión de los problemas cotidianos de sus provincias.

La postura de Aguiñaga muestra un distanciamiento respecto a la dirección central, pero también evidencia la necesidad de coordinación para sostener la presencia territorial del movimiento.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Persona no grata”: indígenas expulsan simbólicamente a la vicepresidenta María José Pinto

Sistema de Salud Municipal de Guayaquil beneficia a 242.800 niños con servicios gratuitos

Asambleístas expulsados de Pachakutik apelarán sanción por votos con oficialismo en Asamblea Nacional

El entrenador César Carracedo celebra el logro de Génesis Reascos: “Se hizo posible ese sueño de tantos años”

Descubren perforación a Poliducto que abastece de combustible al narcotráfico en Manabí

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Persona no grata”: indígenas expulsan simbólicamente a la vicepresidenta María José Pinto

Sistema de Salud Municipal de Guayaquil beneficia a 242.800 niños con servicios gratuitos

Asambleístas expulsados de Pachakutik apelarán sanción por votos con oficialismo en Asamblea Nacional

El entrenador César Carracedo celebra el logro de Génesis Reascos: “Se hizo posible ese sueño de tantos años”

Descubren perforación a Poliducto que abastece de combustible al narcotráfico en Manabí

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Persona no grata”: indígenas expulsan simbólicamente a la vicepresidenta María José Pinto

Sistema de Salud Municipal de Guayaquil beneficia a 242.800 niños con servicios gratuitos

Asambleístas expulsados de Pachakutik apelarán sanción por votos con oficialismo en Asamblea Nacional

El entrenador César Carracedo celebra el logro de Génesis Reascos: “Se hizo posible ese sueño de tantos años”

Descubren perforación a Poliducto que abastece de combustible al narcotráfico en Manabí

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO