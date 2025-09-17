“Gobernar no es tuitear”: Marcela Aguiñaga responde a Luisa González y defiende gestión en el Guayas

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, respondió a las declaraciones de Luisa González, presidenta de Revolución Ciudadana (RC), quien cuestionó el rol de las autoridades locales dentro del movimiento. La réplica se difundió a través de la red social X, donde la funcionaria defendió su trabajo y pidió respeto a los liderazgos territoriales.

Respuesta directa en redes sociales

En un mensaje público, Aguiñaga afirmó: “Resistir no es solo tuitear. Yo estuve en las calles, junto a la gente, cuando otros no estaban”. Con esta frase buscó remarcar que el trabajo político no se limita a pronunciamientos digitales.

La prefecta recalcó que ha enfrentado persecución, ingratitud e infamias, pero que mantiene su compromiso con el proyecto. También sostuvo que le incomoda el uso de los espacios internos para descalificar a dirigentes que han respaldado de manera constante a la organización.

Por su parte, González, sin mencionar nombres, había advertido en días previos que en la convención nacional de RC se debatiría el papel de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La dirigente cuestionó que algunos no alineen su accionar con la postura central del movimiento.

Debate interno en Revolución Ciudadana

Las diferencias entre la dirección nacional y los liderazgos locales no son nuevas. En meses pasados, Aguiñaga y otros dirigentes enviaron una carta a Rafael Correa solicitando más diálogo y coordinación.

En esa comunicación, los firmantes alertaron sobre la necesidad de refrescar estrategias y mejorar la relación entre la estructura nacional y los gobiernos locales. La prefecta ha insistido en que la política requiere adaptaciones y nuevas formas de conexión con la ciudadanía.

En su más reciente pronunciamiento, la funcionaria sostuvo que su estilo político evolucionó: “Antes era más beligerante, ahora hago la pausa porque las responsabilidades a mi cargo jamás las tuve antes”.

Contexto de las tensiones

El movimiento RC atraviesa un momento de reorganización interna después de los resultados electorales. El llamado a fortalecer la unidad ha derivado en debates sobre la conducción política y el protagonismo de cada sector.

Las críticas de González buscaban reforzar la línea oficial del movimiento, enfocada en la denuncia de un presunto fraude electoral y la defensa de los asambleístas investigados. Sin embargo, los dirigentes locales han señalado que su trabajo está orientado también a la gestión de los problemas cotidianos de sus provincias.

La postura de Aguiñaga muestra un distanciamiento respecto a la dirección central, pero también evidencia la necesidad de coordinación para sostener la presencia territorial del movimiento.