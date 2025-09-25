¡Forma parte de los héroes de emergencias! SNGR lanza convocatoria de voluntarios

COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Sociedad

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) abrió el 24 de septiembre de 2025 una convocatoria para formar voluntarios de protección civil en todo el país, dirigida a ciudadanos mayores de 18 años que deseen apoyar en emergencias, rescates y asistencia humanitaria, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante riesgos naturales y sociales.

Inscripción y requisitos

Los interesados deben registrarse en la página oficial de Protección Civil y completar información personal como nombres, apellidos, cédula, nacionalidad, fecha de nacimiento, tipo de sangre, dirección y georeferenciación.

Además, deben indicar enfermedades, discapacidad o estado civil, presentar certificado de aptitud física, análisis psicológico y título de bachiller. Los aspirantes que no cumplan con estos requisitos no podrán continuar el proceso.

La convocatoria es abierta para jóvenes, adultos, líderes comunitarios, estudiantes y profesionales, quienes recibirán formación especializada y equipamiento oficial para actuar en distintas áreas.

Áreas de formación

Los voluntarios se capacitarán en salud, rescate, asistencia humanitaria, telecomunicaciones y adaptación al cambio climático, permitiéndoles responder de manera efectiva ante emergencias, desastres naturales o eventos masivos.

El proceso de capacitación contempla prácticas en terreno, simulacros y talleres teóricos, garantizando que los voluntarios adquieran competencias en seguridad, primeros auxilios y coordinación de emergencias.

Al finalizar la formación, los participantes recibirán un certificado oficial como voluntario de protección civil, el cual acredita su preparación para actuar en diversas contingencias.

Importancia de la convocatoria

La SNGR enfatiza que la participación ciudadana en protección civil fortalece la resiliencia comunitaria y mejora la capacidad de respuesta ante desastres. La inclusión de personas con distintos perfiles profesionales y sociales permite un enfoque integral de gestión de riesgos, beneficiando a comunidades vulnerables.

El voluntariado no solo aporta al bienestar de la población, sino que también ofrece oportunidades de aprendizaje, desarrollo de habilidades y experiencia en coordinación de emergencias, un valor agregado para jóvenes y profesionales interesados en seguridad y gestión de riesgos.

Cómo aplicar

Los interesados deben acceder al Portal Único de Trámites Ciudadanos y completar el formulario digital. Tras cumplir los requisitos, se realizará la selección de aspirantes, quienes iniciarán la formación oficial bajo supervisión de instructores certificados.

La convocatoria estará abierta hasta completar los cupos establecidos, por lo que la inscripción temprana es clave para asegurar participación.

Noticias en la web

