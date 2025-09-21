“Es mi hermano”: video viral en Ecuador ayuda a familia colombiana a encontrar a pariente con amnesia desaparecido

Diego Londoño, un ciudadano colombiano de 41 años que permanecía desaparecido desde hace más de dos años, fue reconocido por su familia luego de que una influencer y comerciante de Machala, Ecuador, publicara un video en el que mostraba a un hombre deambulando por la ciudad. El material, difundido por Amy Solano, se volvió viral en TikTok y permitió que sus hermanas, Lucía y Martha, desde Medellín, lograran reconocerlo, iniciando así un proceso de búsqueda tras años de incertidumbre.

Un video viral con impacto internacional

Todo comenzó cuando Amy Solano, propietaria de una tienda de ropa y creadora de contenido en redes sociales, iba a grabar una prenda de su tienda para promocionarla. Sin embargo, desde la vitrina del local que da a la calle, aparece el hombre en cuestión. En el momento que ella hace zoom para grabar más de cerca al hombre, este sornie y muestra una actitud tímida. Días después de grabar el video, Amy Solano decide subirlo a su cuenta de TikTok donde se encontró con una grata sorpresa.

La publicación se hizo viral en cuestión de días, alcanzando más de 32 millones de reproducciones. Fue entonces que llegó hasta la familia del hombre, que al reconocerlo no dudó en escribir pidiendo más información.

La historia de Diego: pérdida de memoria y años de ausencia

De esta manera, la dueña de la tienda de ropa, se mostró más interesada en encontrar a Diego y reencontrarlo con su famiia. En una última grabación, dio detalles de la historia y realizó un llamado a la comunidad para ayudar a ubicarlo: “Yo lo voy a encontrar y les pido que me informen si lo han visto, dónde, mándenme fotos”, dijo Solano. El video acumuló más de 309.000 visualizaciones en pocas horas.

Según lo relatado por Amy y confirmado por comentarios de su familia, Diego Londoño sufrió una pérdida severa de memoria hace cinco años, lo que le impide recordar información básica como su nombre, lugar de origen o datos personales. Desde entonces, habría permanecido en situación de calle o albergado ocasionalmente, sin posibilidad de comunicarse con sus seres queridos.

@amysolanogutierrez Yo quería hacer un video del nuevo pantalón Elisa de Rafaela Ecuador pero Dios tenía otros planes… ♬ sonido original – LetrasLove21 ❤️

La falta de documentos y la imposibilidad de verbalizar su identidad hicieron que su ubicación fuera extremadamente difícil. Fue solo gracias a la difusión masiva del contenido que se logró establecer una conexión con su familia en Medellín, Colombia.

La reacción de la familia y próximos pasos

En los comentarios del video viral, su hermana, Martha Londoño, confirmó que el hombre es efectivamente su hermano, y compartió detalles sobre su identidad: “Soy Martha Londoño desde Medellín, Colombia, Ese joven es mi hermano, se llama Diego Luis Londoño, colombiano, 41 años, su esposa y su hija viven en Alemania·, escribió en la publicación viral.

Además, agradeció profundamente a Amy Solano por el gesto y por haber captado en el video una mirada que le resultó familiar: “Esa mirada de persona enamorada y conternura, que le robasrte es porque eres muy parecida a la esposa de él”, agregó Martha.

Actualmente, la familia se encuentra coordinando esfuerzos para ubicar a Diego de forma precisa y establecer contacto directo con él. Esto porque después del video, Amy perdió rastro del hombre y logra ubicarlo.

Se espera que, con apoyo de autoridades locales y organismos consulares, se pueda repatriarlo a Colombia o facilitar su reencuentro familiar.

El rol de las redes sociales y el poder de un video viral

Este caso, que traspasó fronteras, estaría a punto de tener un final feliz. En los comentarios, hay personas que comentan que Diego se gana la vida cantando y tocando instrumentos en restaurantes de Huaquillas, otro cantón de la provincia de El Oro donde lo han visto recientemente. Sin embargo, hace pocas horas Amy compartió un mensaje que le llegó a su bandeja privada con una foto del hombre en Máncora, Perú.

Se espera que en las próximas horas se logre un resultado positivo de manera que Diego se reencuentre finalmente con su familia.