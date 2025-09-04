El Servicio de Rentas Internas (SR) subasta y remata vehículos en Quito, ¿cuáles son los precios y modelos?

El Servicio de Rentas Internas (SRI) realizará una serie de subastas públicas de vehículos en Quito. Estas diligencias se llevarán a cabo el 25 y 26 de septiembre de 2025. Los avisos con los detalles se anuncian en varios medios de comunicación.
Los vehículos en subasta incluyen una variedad de modelos y marcas. Entre ellos están un Hyundai H1 y un Chevrolet Aveo. También hay modelos como el Great Wall Hover H5, Kia Cerato y un Chery Practivan. La lista se completa con un Chevrolet N300 y un Chevrolet Vitara 4×4. Los precios base de la subasta varían desde los $4.837,50 hasta los $13.449,75.
Condiciones para participar en la subasta
Los interesados en participar deben ser mayores de edad. Además, tienen que acercarse al lugar, día y hora indicados en el aviso. Para calificarse, deben consignar al menos el 20% del valor base inicial. El pago se puede realizar en efectivo o con cheque certificado a nombre del SRI. Después de la calificación, un funcionario del SRI entregará una paleta numerada. Con esta se puede intervenir en la subasta.
Un funcionario anunciará los bienes a subastar, su avalúo y condición. Las ofertas serán anunciadas tres veces por el funcionario. La última oferta se anunciará tres veces más a intervalos de un minuto.
El bien se adjudica al mejor postor
El ganador deberá realizar el pago del saldo de contado. Este pago se puede realizar en efectivo, cheque certificado, transferencia o con tarjeta de crédito. El valor es la diferencia entre lo ofertado y lo pagado previamente.
Luego de que el ganador paga, se devuelve el dinero a los demás participantes. Se firma un documento de entrega para dejar constancia de la devolución. En caso de no pagar, el bien se adjudica a la segunda mejor oferta y el postor original deberá pagar la suma correspondiente a la diferencia entre las dos ofertas, sin opción a reclamo.
Los carros de la subasta se entregan con todo en regla
Los vehículos subastados por el SRI se adjudican totalmente saneados, es decir, libres de todo gravamen. Sin embargo, los gastos de traspaso de dominio son cubiertos por la persona adjudicada. Todo el proceso se rige por los artículos del 195 al 199 del Código Tributario.
Otros vehículos que se subastarán son una motocicleta LML y un Jeep Grand Cherokee. También hay un Jeep Chevrolet, un Kia Sorento y un Toyota New Fortuner. Los camiones Chevrolet y JAC también están incluidos en la subasta. Finalmente, hay un vehículo hormigonero de marca Mack. Los valores base para estos vehículos oscilan entre los $1.191,25 y los $69.835,50.