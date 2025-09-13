Daniel Noboa traslada la sede de la Función Ejecutiva a Latacunga tras eliminar subsidio al diésel

Daniel Noboa, trasladó temporalmente la sede de la Función Ejecutiva a Latacunga, provincia de Cotopaxi. Esto, según un decreto emitido este sábado 13 de septiembre del 2025. La decisión se tomó un día después de anunciar la eliminación del subsidio al diésel y medidas compensatorias. Aquellas medidas con el objetivo de acercar la gestión gubernamental a las provincias en un contexto de tensiones sociales.

El decreto también dispone que la vicepresidenta María José Pinto asuma temporalmente las actividades de ejecución de las funciones asignadas desde Otavalo, Imbabura. Este traslado se produce tras la publicación del Decreto Ejecutivo 126, firmado el viernes 12 de septiembre. Mediante dicha disposición se elimina el subsidio al diésel. Según el Gobierno, esta medida generará un ahorro de 1.100 millones de dólares al año.

Función Ejecutiva saldrá de la capital de los ecuatorianos

Ese recurso se destinará a programas de protección social y al impulso de la producción nacional. La eliminación del subsidio al diésel sigue los pasos de la desregulación de los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís en 2024. Dichas gasolinas ya se alinearon a valores internacionales tras un proceso gradual de ajuste. Actualmente, los precios de estos combustibles reflejan los costos del mercado global.

Se trata de una política que el Gobierno defiende como necesaria para estabilizar las finanzas públicas. Sin embargo, la reciente medida sobre el diésel ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores productivos respaldan la decisión, gremios como la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha (FTTEPII) han anunciado medidas. Ellos liderarán una paralización del servicio de transporte público a partir del lunes 15 de septiembre, exigiendo una mesa técnica para revisar el impacto de la medida.

Se busca equilibrar la reducción del gasto público

La reubicación temporal de la sede ejecutiva a Latacunga busca fortalecer la presencia del Gobierno en regiones fuera de Quito, en un momento de creciente malestar social. Cotopaxi, con su ubicación central, facilita la coordinación con otras provincias, mientras que la asignación de funciones a la vicepresidenta en Otavalo refuerza esta descentralización administrativa.

El Gobierno no ha especificado la duración del traslado de la sede ejecutiva, pero se espera que sea una medida de corto plazo. Las autoridades han reforzado la seguridad en Latacunga para garantizar el funcionamiento de las actividades gubernamentales. Este movimiento se da en un contexto de ajustes económicos que han marcado la gestión de Noboa, quien busca equilibrar la reducción del gasto público.

El anuncio de las medidas compensatorias, que incluyen subvenciones para la producción nacional, será detallado en los próximos días. Mientras tanto, el país permanece atento a las negociaciones con los sectores afectados por la eliminación del subsidio al diésel, que podrían definir el rumbo de la movilidad y la economía local.