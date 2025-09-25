El movimiento CREO anuncia su respaldo a la consulta popular y a la Asamblea Constituyente propuesta por Daniel Noboa

El movimiento político Creando Oportunidades (CREO) anunció oficialmente su respaldo a la propuesta del presidente Daniel Noboa de convocar a una consulta popular y un referéndum para la instalación de una Asamblea Constituyente. La organización política, a través de un comunicado, manifestó su intención de participar activamente en el próximo proceso electoral que organizará el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este pronunciamiento se produce en un contexto político clave, justo después de que la Corte Constitucional emitiera un dictamen favorable para que el CNE proceda con la convocatoria. El movimiento CREO ha enmarcado su apoyo como una oportunidad para una reforma estructural del marco legal del país, utilizando una declaración contundente para fijar su postura.

En su comunicado, la organización política afirmó: “Es hora de lanzar al tacho de basura la Constitución correísta”. Esta frase establece el tono de su campaña y su principal motivación para apoyar la iniciativa del Ejecutivo, apuntando directamente a la Constitución de 2008, elaborada durante el gobierno de Rafael Correa.

Un respaldo a la agenda completa del ejecutivo

El apoyo de CREO no se limita únicamente a la convocatoria de la Asamblea Constituyente. El movimiento especificó que su respaldo abarca todo el paquete de preguntas que el gobierno busca someter a votación popular, lo que demuestra una alineación estratégica con la agenda presidencial.

La organización política detalló que apoyará las preguntas sobre la instalación de bases extranjeras en territorio nacional, un tema de debate en la política de seguridad, así como la reforma al financiamiento público que reciben las organizaciones políticas. Este respaldo integral sugiere la formación de un frente político a favor de las propuestas del gobierno de cara a los comicios.

El movimiento CREO iniciará proceso ante el Consejo Nacional Electoral

Con su postura ya definida, el siguiente paso para CREO será de carácter administrativo y electoral. El movimiento anunció que realizará todos los trámites correspondientes ante el Consejo Nacional Electoral para inscribirse formalmente y participar en la campaña por el “Sí”.

Esta inscripción les permitirá acceder a los espacios en los medios de comunicación dentro de la franja electoral que gestiona el CNE, así como movilizar a sus bases de manera oficial. La decisión de CREO se suma a la de otras organizaciones que ya han manifestado su intención de participar, configurando el mapa de los actores políticos que debatirán el futuro constitucional del país en las próximas semanas.