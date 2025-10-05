COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Política

Día 14 de paro nacional: bloqueos persisten en Imbabura y Sierra centro

En el día 14 del paro nacional, bloqueos en Imbabura y otras provincias de la Sierra afectan transporte, turismo y comercio, mientras gremios insisten en diálogo
Día 14 de paro nacional
Día 14 de paro nacional

Sofía Saldarriaga

Redacción ED.

Sofía Saldarriaga

Redacción ED.

El paro nacional en Ecuador llega este domingo a su día 14, con bloqueos en carreteras de Imbabura, Chimborazo y Cañar que complican transporte, abastecimiento y actividades económicas.

Bloqueos en Imbabura

En la provincia de Imbabura, el ECU911 reportó al menos cuatro cierres viales que afectan las rutas Ibarra-Zuleta-Olmedo/Cayambe, Otavalo-Cajas, Otavalo-Quiroga y Otavalo-Cotacachi.
>En el tramo Ibarra-Zuleta-Olmedo los manifestantes permanecen en San Francisco y el puente Rumipamba. En Otavalo-Cajas, un carril sigue cerrado a la altura de Pijal.
>En San Eloy y Río Blanco las vías están obstruidas con escombros, mientras en la Panamericana E35 los cierres continúan en Carabuela y Peguche.

Impacto económico y social

La ocupación hotelera y el comercio local han disminuido por las restricciones. En varios sectores, los ciudadanos enfrentan problemas de abastecimiento de productos básicos.
El sábado 4 de octubre, gremios turísticos y productivos de Imbabura realizaron un plantón en Ibarra. Los voceros pidieron diálogo y denunciaron pérdidas económicas.
En Otavalo se registraron incidentes cuando habitantes exigieron la liberación de vías. En Coñaqui, ciudadanos habilitaron de forma autónoma la ruta Ibarra-Urcuquí.

Rutas habilitadas en Imbabura

En esta jornada, solo están habilitadas las rutas Ibarra-El Juncal-Salinas-Lita, Urcuquí-Chiriyacu e Ibarra-Imbaya-Urcuquí. Estas vías funcionan como corredores alternativos.
Aunque representan un alivio parcial, la circulación es reducida y no cubre las necesidades de transporte de carga y pasajeros.
El panorama muestra que la provincia mantiene limitaciones severas en la movilidad, con consecuencias directas en las actividades productivas.

Cierres en la Sierra centro

En Chimborazo, la ruta Riobamba-Cuenca permanece bloqueada en Tixán, Charicando, Aypud y Pistishi, cantón Alausí. También hay cierres en Chunchi, en Tolte y el ingreso a la localidad.
En Cañar se mantienen los bloqueos en la vía Cuenca-Zhud-Cochancay y en el tramo Zhud-Cañar. Estas restricciones se suman al escenario de la Sierra norte.
La continuidad de los bloqueos en el país, tras dos semanas de protestas, mantiene la preocupación en sectores productivos y ciudadanos que piden soluciones inmediatas.

