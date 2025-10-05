Día 14 de paro nacional: bloqueos persisten en Imbabura y Sierra centro

El paro nacional en Ecuador llega este domingo a su día 14, con bloqueos en carreteras de Imbabura, Chimborazo y Cañar que complican transporte, abastecimiento y actividades económicas.

Bloqueos en Imbabura

En la provincia de Imbabura, el ECU911 reportó al menos cuatro cierres viales que afectan las rutas Ibarra-Zuleta-Olmedo/Cayambe, Otavalo-Cajas, Otavalo-Quiroga y Otavalo-Cotacachi.

>En el tramo Ibarra-Zuleta-Olmedo los manifestantes permanecen en San Francisco y el puente Rumipamba. En Otavalo-Cajas, un carril sigue cerrado a la altura de Pijal.

>En San Eloy y Río Blanco las vías están obstruidas con escombros, mientras en la Panamericana E35 los cierres continúan en Carabuela y Peguche.

Impacto económico y social

La ocupación hotelera y el comercio local han disminuido por las restricciones. En varios sectores, los ciudadanos enfrentan problemas de abastecimiento de productos básicos.

El sábado 4 de octubre, gremios turísticos y productivos de Imbabura realizaron un plantón en Ibarra. Los voceros pidieron diálogo y denunciaron pérdidas económicas.

En Otavalo se registraron incidentes cuando habitantes exigieron la liberación de vías. En Coñaqui, ciudadanos habilitaron de forma autónoma la ruta Ibarra-Urcuquí.

Rutas habilitadas en Imbabura

En esta jornada, solo están habilitadas las rutas Ibarra-El Juncal-Salinas-Lita, Urcuquí-Chiriyacu e Ibarra-Imbaya-Urcuquí. Estas vías funcionan como corredores alternativos.

Aunque representan un alivio parcial, la circulación es reducida y no cubre las necesidades de transporte de carga y pasajeros.

El panorama muestra que la provincia mantiene limitaciones severas en la movilidad, con consecuencias directas en las actividades productivas.

Cierres en la Sierra centro

En Chimborazo, la ruta Riobamba-Cuenca permanece bloqueada en Tixán, Charicando, Aypud y Pistishi, cantón Alausí. También hay cierres en Chunchi, en Tolte y el ingreso a la localidad.

En Cañar se mantienen los bloqueos en la vía Cuenca-Zhud-Cochancay y en el tramo Zhud-Cañar. Estas restricciones se suman al escenario de la Sierra norte.

La continuidad de los bloqueos en el país, tras dos semanas de protestas, mantiene la preocupación en sectores productivos y ciudadanos que piden soluciones inmediatas.