Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Fuerzas Armadas mantienen habilitada la Troncal Amazónica en Pastaza

Las Fuerzas Armadas ejecutan patrullajes permanentes en Pastaza, garantizando seguridad y libre circulación en la Troncal Amazónica tras el paro nacional iniciado el 22 de septiembre.
Fuerzas Armadas mantienen habilitada la Troncal Amazónica en Pastaza
Sofía Saldarriaga

Redacción ED.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador realizan patrullajes diurnos y nocturnos en la Troncal Amazónica, en Pastaza. Esto, para asegurar libre circulación y prevenir bloqueos generados por el paro nacional.

Patrullajes en rutas estratégicas

El personal militar recorre las rutas Puyo–Baños, Puyo–Tena y Puyo–Macas. Consideradas vitales para la movilidad y el transporte de bienes esenciales en la región amazónica.

Los operativos incluyen controles permanentes y presencia visible en los accesos principales. Esto, con el objetivo de prevenir bloqueos y garantizar la seguridad de los ciudadanos y transportistas.

La habilitación de la Troncal Amazónica facilita la conectividad entre comunidades locales y ciudades de la Sierra. También la circulación de productos agrícolas, medicinas y bienes de primera necesidad.

Paro nacional

Desde el 22 de septiembre, el paro nacional promovido por la Conaie provocó cierres temporales de vías en varias provincias. Incluyendo sectores estratégicos de la Amazonía.

En Pastaza, los cierres afectaron rutas esenciales como Puyo–Baños, Puyo–Tena y Puyo–Macas, generando retrasos en el transporte público y en la distribución de productos.

La intervención de las Fuerzas Armadas permitió restablecer la normalidad en los corredores viales, asegurando el tránsito seguro de personas y mercancías.

Seguridad y confianza ciudadana

La presencia permanente del personal militar transmite confianza a los ciudadanos y facilita el normal desarrollo de las actividades sociales, comerciales y económicas en la región.

Las autoridades locales destacan la importancia de mantener habilitadas estas vías estratégicas para garantizar la continuidad de los servicios y el abastecimiento en mercados y comunidades.

Los patrullajes continuarán mientras persistan riesgos de bloqueos, asegurando que la Troncal Amazónica permanezca operativa y protegida en coordinación con organismos de seguridad y autoridades locales.

