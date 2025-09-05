La Fiscalía investiga a cuatro docentes por el delito de violación a dos alumnas en una fiesta

Cuatro docentes de un colegio de Cayambe, en la provincia de Pichincha y un quinto hombre enfrentarán un juicio por la presunta violación grupal de dos estudiantes. Las víctimas, ambas de 17 años de edad, denunciaron el hecho, según un comunicado emitido por la Fiscalía este viernes 5 de septiembre. El delito habría ocurrido el 28 de febrero de 2025 durante una fiesta organizada en una vivienda de la localidad.

La Fiscalía señaló que los cuatro docentes y el hombre que facilitó la casa para la celebración proporcionaron licor a las adolescentes hasta que perdieron el conocimiento. Según los testimonios y pruebas recolectados, los agresores aprovecharon el estado de vulnerabilidad de las estudiantes. En ese momento, supuestamente cometieron la violación grupal. Las víctimas despertaron en camas separadas y tenían indicios de agresión sexual.

Cuatro docentes investigados por este caso

Las madres de las jóvenes las encontraron en un vehículo junto a los procesados, quienes fueron aprehendidos en el lugar. El fiscal a cargo destacó que los testimonios anticipados confirman que los cinco hombres actuaron en grupo. Ellos se aprovecharon de la intoxicación de las víctimas, afirmó la Fiscalía. En la audiencia de formulación de cargos, el juez dictó medidas cautelares a los cinco procesados.

Ellos deberán presentarse periódicamente en la Fiscalía y tienen prohibición de salida del país. Sin embargo, uno de los docentes incumplió las medidas y ahora enfrenta prisión preventiva por violación y desacato. Dos de los procesados permanecen en libertad, mientras que el juez emitió boletas de captura para los otros dos, quienes serán detenidos durante el proceso judicial.

Políticas de prevención en las instituciones educativas.

Las adolescentes cuentan con medidas de protección para evitar cualquier contacto o intimidación por parte de los acusados. Este caso se suma a la alarmante cifra de violencia sexual en el ámbito educativo en Ecuador. Según el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo, entre 2014 y 2024, un total de 28.082 estudiantes se convirtieron en víctimas de violencia sexual en el país.

Este nuevo incidente en Cayambe refuerza la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y sanción en las instituciones educativas. La Fiscalía continúa recopilando pruebas para el juicio, mientras que la comunidad educativa y las autoridades locales han expresado su preocupación por la seguridad de los estudiantes. El proceso judicial determinará las responsabilidades de los cinco acusados en este grave caso de violencia sexual. (17)