Operativo en Santa Ana deja un detenido y gran incautación de armas y drogas

La Policía Nacional del Ecuador ejecutó la tarde de este jueves 4 de septiembre un allanamiento en el sector El Platanal, en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí, donde fue detectado un centro de acopio y venta de armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización. El operativo fue realizado alrededor de las 15h00.

La intervención estuvo a cargo del Grupo de Intervención y Apoyo (GIA), una unidad táctica especializada, que irrumpió en el inmueble identificado tras varias semanas de labores de inteligencia. Según fuentes oficiales, el lugar funcionaba como un centro logístico clandestino para proveer de armamento a estructuras criminales activas en distintas zonas de Manabí.

Capturan en Santa Ana a sospechoso con antecedentes penales

Durante el operativo fue aprehendido Alfredo Nery I. B., de 33 años, quien registra antecedentes judiciales. Las autoridades lo identificaron como el presunto responsable del manejo y distribución del material incautado. El ciudadano será puesto a órdenes de la autoridad competente, mientras se desarrollan las diligencias judiciales correspondientes.

El allanamiento permitió el decomiso de un arsenal de alto poder destructivo, así como una cantidad considerable de drogas listas para su distribución. Los agentes hallaron las armas ocultas en compartimentos adaptados dentro del inmueble.

Detalles del armamento y droga incautados

Como resultado de la intervención se incautaron los siguientes elementos:

1 fusil calibre 5.56

1 subametralladora calibre 9 mm

5 revólveres de diferentes calibres y marcas

7 pistolas de varias marcas

Más de 2.400 cartuchos de distintos calibres

2.000 gramos de pasta base de cocaína

800 gramos de marihuana

Las evidencias fueron embaladas y catalogadas conforme al procedimiento legal, y posteriormente trasladadas a las bodegas de la Policía Judicial y la Unidad de Antinarcóticos, donde permanecerán bajo custodia hasta que se desarrollen las pericias pertinentes.

Objetivo: frenar el suministro de armas a grupos delictivos

Fuentes policiales explicaron que este inmueble estaba siendo vigilado desde semanas atrás, luego de que investigaciones de inteligencia identificaran un flujo irregular de personas y movimientos compatibles con actividades delictivas. El lugar operaba como una base de distribución de armas y droga a bandas que operan en la región, especialmente en zonas urbanas y rurales de Manabí.

El operativo forma parte de una estrategia nacional de combate a la criminalidad, con énfasis en desarticular redes de tráfico de armas que alimentan la violencia en varias provincias costeras. El hallazgo de armas de largo alcance y municiones en grandes cantidades refuerza las sospechas de que existía una red organizada detrás del inmueble allanado.

Policía Nacional refuerza lucha contra el crimen

En un comunicado, la Policía Nacional del Ecuador informó que este tipo de operativos continuarán en zonas priorizadas por su alta incidencia delictiva, y reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana. Además, se indicó que las labores de investigación continuarán para identificar a posibles cómplices o integrantes de la estructura criminal desarticulada.

“El mensaje es claro: ningún espacio quedará en manos del crimen. Seguiremos firmes en la recuperación del control territorial”, señaló un vocero policial durante una rueda de prensa ofrecida tras el operativo.

La intervención en Santa Ana representa un golpe significativo contra el tráfico de armas y sustancias sujetas a fiscalización, al evitar que este material llegue a grupos armados responsables de hechos violentos en Manabí, una de las provincias más afectadas por el auge delictivo en los últimos meses. (12)