COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Justicia

Corte Provincial ratifica inocencia de Jorge Yunda en caso de pruebas PCR

La Corte Provincial de Pichincha absolvió a Jorge Yunda y 13 procesados en el caso pruebas PCR, revocando medidas cautelares tras casi 500 días de juicio.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Corte Provincial ratifica inocencia de Jorge Yunda en caso de pruebas PCR
22 de septiembre del 2025 Linda Guaman y Jorge Yunda acudieron a la audiencia de lectura de sentencia en el Caso PCR en la Corte Provincial de Pichincha. API/HENRY LAPO
Corte Provincial ratifica inocencia de Jorge Yunda en caso de pruebas PCR
22 de septiembre del 2025 Linda Guaman y Jorge Yunda acudieron a la audiencia de lectura de sentencia en el Caso PCR en la Corte Provincial de Pichincha. API/HENRY LAPO

Sofía Saldarriaga

Redacción ED.

Sofía Saldarriaga

Redacción ED.

Sofía Alejandra Saldarriaga Palacios, 24 años. Oriunda de Manta, Manabí. Licenciada en Comunicaci... Ver más

[email protected]

La Corte Provincial de Pichincha declaró inocentes a Jorge Yunda, exalcalde de Quito, y a 13 procesados, el 22 de septiembre de 2025, en el caso por la compra de pruebas PCR. Esto ocurre al determinar que no existió perjuicio económico ni delito de peculado.

Tribunal dicta inocencia

La sentencia revocó todas las medidas cautelares contra los procesados, como grillete electrónico, prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante el Tribunal. Los jueces concluyeron que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para demostrar sobreprecio o perjuicio en el contrato firmado por el Municipio de Quito durante la emergencia sanitaria de Covid-19.

La audiencia de lectura de sentencia se reinstaló la mañana de este lunes 22 de septiembre de 2025. Tras una suspensión de casi 500 días, incluida la paralización de 30 días del juez José Jiménez, sancionado por el Consejo de la Judicatura.

Previo al inicio de la diligencia, Yunda manifestó confianza en el fallo judicial. Señaló que durante el proceso no se pudo comprobar sobreprecio ni la entrega de pruebas defectuosas.

Un caso complejo y prolongado

El proceso se originó en abril de 2020, con un contrato de USD 4,2 millones entre el Municipio de Quito y la empresa Salumed S.A. para la compra de 100.000 pruebas PCR. La Fiscalía sostuvo que se entregaron pruebas RT-LAMP, de menor eficacia, y que el perjuicio económico superaba los USD 2,2 millones.

Entre los procesados estuvieron el exsecretario de Salud Lenín Mantilla, el empresario Juan Alejandro Vinelli, la exsecretaria de Salud Ximena Abarca y la excoordinadora técnica Linda Guamán, junto a otros funcionarios y asesores municipales.

La primera audiencia de juicio se instaló el 6 de febrero de 2024, tras varios aplazamientos y la nulidad del proceso inicial en 2023, lo que obligó a reiniciar la etapa de prueba.

Contexto judicial de Yunda

El caso pruebas PCR fue el proceso más avanzado de los abiertos contra Yunda y su administración. La Fiscalía lo acusaba como autor mediato del presunto delito de peculado, junto a exfuncionarios y representantes de la empresa proveedora.

Con la decisión del Tribunal, el proceso concluye sin sanciones penales, luego de más de cinco años de trámites judiciales desde la firma del contrato. La sentencia marca un punto de cierre en uno de los casos más mediáticos surgidos durante la pandemia de Covid-19 en Ecuador.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Santo Domingo: Motociclista muere en accidente al ingreso a El Portón

El empleo en Ecuador muestra leves signos de mejora en agosto, pero persisten algunos retos para los trabajadores

Gala del Balón de Oro 2025: Luis Enrique y PSG entre los grandes ganadores de la ceremonia

Noche de terror en Puerto Quito: tres muertos tras balacera en un bar de La Playita

Agrocalidad levanta cuarentena de caballos, mulas y asnos tras controlar brote de influenza equina

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Santo Domingo: Motociclista muere en accidente al ingreso a El Portón

El empleo en Ecuador muestra leves signos de mejora en agosto, pero persisten algunos retos para los trabajadores

Gala del Balón de Oro 2025: Luis Enrique y PSG entre los grandes ganadores de la ceremonia

Noche de terror en Puerto Quito: tres muertos tras balacera en un bar de La Playita

Agrocalidad levanta cuarentena de caballos, mulas y asnos tras controlar brote de influenza equina

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Santo Domingo: Motociclista muere en accidente al ingreso a El Portón

El empleo en Ecuador muestra leves signos de mejora en agosto, pero persisten algunos retos para los trabajadores

Gala del Balón de Oro 2025: Luis Enrique y PSG entre los grandes ganadores de la ceremonia

Noche de terror en Puerto Quito: tres muertos tras balacera en un bar de La Playita

Agrocalidad levanta cuarentena de caballos, mulas y asnos tras controlar brote de influenza equina

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO