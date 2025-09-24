Conaie denuncia bloqueo de cuentas bancarias durante paro nacional en Ecuador

La Conaie informó este miércoles 24 de septiembre que el Gobierno de Daniel Noboa ordenó el bloqueo de varias cuentas bancarias de dirigentes, colaboradores y organizaciones sociales en Ecuador. La medida, según la Confederación, busca frenar la acción política legítima durante el paro nacional convocado por la eliminación del subsidio al diésel.

Denuncia de bloqueos y arbitrariedad

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) señaló que la Superintendencia de Bancos ejecutó los bloqueos sin orden judicial, investigación previa ni respeto al debido proceso. Entre las cuentas afectadas se incluyen las de la propia Conaie y del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).

La organización consideró que estas acciones vulneran derechos fundamentales y afectan la seguridad jurídica, creando un precedente que califican como peligroso para la democracia en el país. Además, enfatizó que la medida pretende asfixiar financieramente la labor social y política de los movimientos indígenas.

La Conaie aseguró que esta medida constituye un acto de persecución y criminalización política. Los dirigentes sostienen que históricamente los pueblos y nacionalidades han ejercido el derecho a la resistencia, por lo que la acción del Gobierno busca deslegitimar su lucha.

Exigencias y respuesta internacional

La organización indígena exigió la restitución inmediata de todas las cuentas bloqueadas. También pidió sanciones contra los responsables del abuso de poder y llamó a la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales de derechos humanos y a la ciudadanía a pronunciarse sobre el caso.

En su comunicado, la Conaie reafirmó que el paro nacional se mantiene de manera indefinida. Llamó a la unidad de los sectores sociales y a la participación activa de la ciudadanía, recordando que la medida de protesta responde a la eliminación del subsidio al diésel, que afecta directamente a los transportistas, agricultores y familias de bajos recursos.

El movimiento indígena señaló que la defensa de los pueblos, nacionalidades y sectores populares es una prioridad. Además, resaltó que acciones como los bloqueos financieros podrían profundizar la tensión social y política en Ecuador, pero que su estrategia continuará basada en la resistencia pacífica y en el respeto a la Constitución.

Tensión política

El paro nacional convocado por la Conaie inició a principios de septiembre y ha generado movilizaciones y bloqueos de vías en varias provincias, incluido Cotopaxi. El Gobierno sostiene que la eliminación del subsidio al diésel es una medida económica necesaria para reducir el gasto público y fomentar la eficiencia energética.

Expertos en derecho y economía han señalado que las acciones financieras sobre organizaciones sociales sin orden judicial podrían generar conflictos legales y cuestionamientos de organismos internacionales. Por su parte, sectores ciudadanos han mostrado apoyo a la Conaie, considerando que la medida del Gobierno vulnera la libertad de organización y expresión.