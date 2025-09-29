Conaie anuncia campaña por el ‘No’ ante la consulta popular convocada por Daniel Noboa

El 29 de septiembre de 2025, Movimiento Creo, liderado por el expresidente Guillermo Lasso, se inscribió en el CNE para promover el ‘Sí’ en la consulta popular, mientras que la Conaie anunció campaña por el ‘No’ desde la Amazonía, argumentando riesgos a derechos y territorios ancestrales.

Creo impulsa el “Sí” a la Constituyente

El movimiento Creando Oportunidades (Creo) se presentó en el Consejo Nacional Electoral de Quito como la primera organización política que formaliza su participación para apoyar la consulta sobre la Asamblea Constituyente.

Los exasambleístas Eitel Zambrano y Juan Fernando Flores, ahora dirigentes de la agrupación, encabezaron la inscripción.

Según Zambrano, la actual Constitución limita la libertad y el crecimiento económico, por lo que considera necesario un cambio estructural.

“No hay que buscar los peros, es darle la oportunidad a los ecuatorianos de redactar una Carta Magna que genere libertad de crecimiento”, afirmó el dirigente. El movimiento asegura que la consulta permitirá ajustar normas legales que, a su juicio, afectan la productividad y el desarrollo nacional.

El plazo para que otras organizaciones políticas y sociales se inscriban ante el CNE vence el 1 de octubre, previo al análisis de requisitos para calificar a la contienda prevista para el 16 de noviembre.

Conaie promueve el “No” desde la Amazonía

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se inscribió para hacer campaña en contra de la consulta. El presidente del movimiento, Marlon Vargas, señaló que la Asamblea Constituyente podría poner en riesgo derechos a la naturaleza, a la protesta y la integridad de territorios ancestrales.



“Caso contrario, estaremos arrepentidos porque nuestros territorios serán colonizados como pasó hace 40 años. Cuidado compañeros de la Amazonía, principalmente”, advirtió Vargas.

La Conaie se enfoca en informar y organizar a las comunidades amazónicas para que ejerzan su derecho al voto por el ‘No’. La agrupación enfatiza la necesidad de claridad en la información y unidad en torno a la protección de derechos colectivos. Esta postura genera un contraste con la visión de Creo, marcando un enfrentamiento político claro en la consulta popular.

Contexto y relevancia de la consulta

La convocatoria de Daniel Noboa busca explorar la posibilidad de una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna.

La medida ha generado opiniones divididas en los sectores políticos y sociales, con partidos y organizaciones indígenas expresando apoyo o rechazo.

Analistas destacan que la consulta podría modificar la estructura legal y normativa del país, afectando ámbitos políticos, económicos y sociales.

El CNE debe validar las inscripciones y garantizar que las campañas cumplan con la ley electoral. Con la participación de Creo y Conaie, se anticipa un proceso de proselitismo marcado por el debate sobre libertad, derechos y desarrollo nacional. El resultado de la consulta, prevista para 16 de noviembre, será clave para definir el rumbo político del Ecuador en los próximos años.