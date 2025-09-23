BAIC X55: diseño, potencia y tecnología a un precio irresistible en Manta

El BAIC X55 llega con una propuesta que combina diseño, tecnología y un rendimiento sobresaliente, todo a un precio increíble. Con un valor de entrada desde $19.990, este SUV se ha convertido en la opción ideal para quienes buscan calidad sin comprometer su presupuesto.

Promoción exclusiva: solo 15 unidades disponibles

Solo quedan 15 unidades disponibles, además BAIC duplica tu entrada, una promoción pensada para que no te quedes con las ganas de conducir uno de los SUVs más completos del mercado.



Diseño exterior imponente

El BAIC X55 no solo es atractivo, sino que también es potente. Su diseño, con líneas aerodinámicas y rines de aleación de aluminio bitono de 18 o 19 pulgadas, le da una presencia imponente.

Motor y transmisión

Bajo el capó, el motor 1.5 Turbo Magic Core Euro VI genera 188 HP de potencia y 305 Nm de torque, ofreciendo una experiencia de conducción emocionante.

Su transmisión 7DCT y los modos de manejo Confort, Eco, Sport y Smart se adaptan a cualquier situación de manejo, desde el tráfico urbano hasta la carretera.

Interior tecnológico y confortable

El interior del X55 es un centro de comando tecnológico. El tablero digital de 10.25 pulgadas y la pantalla táctil de 10.1 pulgadas te mantienen conectado y en control. Los asientos deportivos en cuero garantizan el máximo confort.

Seguridad como prioridad

La seguridad es una prioridad. El X55 cuenta con sistemas esenciales como: ABS-EBD y Control de Estabilidad (ESP).

La versión Premium eleva la protección con un paquete de seguridad inteligente que incluye detección de punto ciego (BSD), Frenado Automático de Emergencia (AEB) con identificación de vehículos y peatones, Advertencia de colisión frontal (FCW) y una Imagen panorámica 3D de 360°.

Disponibilidad y dirección en Manta

No pierdas la oportunidad de ser dueño de un BAIC X55, con un precio de entrada inmejorable y la increíble promoción de que BAIC duplica tu entrada.

Visítanos en la agencia en Manta: Av. 4 de noviembre y Calle 304