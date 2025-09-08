Asociación de Municipalidades del Ecuador anuncia demanda contra el Gobierno por deuda de 643 millones

La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) anunció este lunes 8 de septiembre de 2025 en Quito que demandará al Gobierno ante la Corte Constitucional por el incumplimiento de transferencias directas a los municipios, que ascienden a 643,24 millones, según informó la entidad durante una reunión nacional de alcaldes.

Deuda millonaria y efectos en los municipios

La AME sostuvo que la deuda del Ejecutivo ha generado una crisis institucional, territorial y de servicios, afectando la operación normal de los gobiernos locales. Según el comunicado oficial, la falta de transferencias ha retrasado proyectos prioritarios de educación, salud, infraestructura y seguridad.

El presidente de la AME, Patricio Maldonado, alcalde de Nabón, lideró la reunión en Quito, donde participaron representantes de varias regiones del país. Los asistentes evaluaron medidas legales y administrativas para garantizar el pago inmediato de los recursos pendientes.

La Asociación explicó que el monto adeudado corresponde a obligaciones previstas en el artículo 200 del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), que garantiza transferencias directas, automáticas y oportunas a los gobiernos locales.

Acción legal ante la Corte Constitucional

Ante la persistencia del incumplimiento, la AME anunció que interpondrá una demanda de acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional. La medida busca que el Ejecutivo cumpla con las disposiciones legales y evite mayores afectaciones a los municipios.

Además, la organización demandará al Ministerio de Economía y Finanzas la emisión de un Acuerdo Ministerial contemplado en la Ley de Alivio Financiero, que permitiría la compensación inmediata mediante cruce de cuentas en un plazo máximo de 30 días.

La AME enfatizó que esta acción busca proteger los servicios esenciales que los municipios prestan a la ciudadanía y garantizar la estabilidad financiera local. Los alcaldes afirmaron que continuarán vigilando que los compromisos se cumplan a nivel nacional.

Contexto y repercusiones

El incumplimiento de transferencias a los municipios no es un fenómeno reciente; desde 2023, varias localidades han reportado retrasos en pagos que afectan la ejecución de proyectos de infraestructura básica y programas sociales.

Expertos en finanzas públicas señalan que la falta de flujo de recursos genera un efecto en cadena sobre la prestación de servicios, contratación de personal y mantenimiento de obras. Según la AME, la deuda actual compromete 643,24 millones, cifra que representa una parte significativa del presupuesto municipal anual.

La demanda ante la Corte Constitucional busca no solo el cumplimiento de obligaciones legales, sino también establecer un precedente para la eficiencia y transparencia en la administración de recursos locales.