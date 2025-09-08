Alcaldes de Ecuador se reúnen en Quito por retrasos en asignaciones del Gobierno

Los alcaldes de Ecuador se reunirán este lunes 8 de septiembre en Quito para analizar los atrasos en los pagos de las asignaciones por parte del Gobierno. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) convocó a la cita en la sede nacional de la organización, a las 10:30.

Esta asociación indicó que en la reunión se analizará “la crítica situación financiera” que atraviesan los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) municipales en sus respectivos cantones. Municipios de varias regiones han expresado su inquietud por los atrasos en las asignaciones y los pagos que se realizan en bonos.

Guayaquil recibe pagos en bonos

Uno de los cabildos que está recibiendo pagos en bonos es el Municipio de Guayaquil. El presidente de la AME, Patricio Maldonado, junto a varios alcaldes de distintas regiones del país, abordará este tema con sus colegas en la reunión.

La AME indicó que durante la jornada se evaluarán las consecuencias del retraso en las asignaciones presupuestarias por parte del Gobierno Central, así como los impactos en la prestación de servicios básicos, obras públicas y sostenibilidad administrativa en los municipios.

“Esta reunión busca además establecer un frente común y definir acciones concretas para exigir respuestas inmediatas que permitan solventar esta difícil situación que afecta directamente a miles de ciudadanos en todo el país”, indicó la AME.

El gremio reiteró su compromiso con la autonomía municipal y la defensa de los recursos que por ley corresponden a los gobiernos locales.

Alcaldes de Ecuador denuncian deuda millonaria

La AME, a través de un comunicado, solicitó en días pasados al Gobierno Nacional la transferencia de las asignaciones pendientes que ascienden a $566.9 millones .

El gremio, que agrupa a 221 municipios del país, detalló que la exigencia de los pagos es sobre el concepto del Modelo de Equidad Territorial. De acuerdo a la organización, hay municipios que tienen retrasos de hasta tres meses.

“Actualmente, la deuda a los gobiernos autónomos descentralizados municipales (incluido el mes de julio 2025) asciende a un valor total de $566,9 millones. Específicamente, la deuda por otros rubros asciende a: $23.2 millones, correspondiente a devoluciones del IVA, por la competencia de Patrimonio y por la Ley 047”, se puede leer en el comunicado.