COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Política

Asamblea Nacional censuró y destituyó a Gonzalo Albán, consejero del Consejo de Participación Ciudadana

La Asamblea Nacional aprobó con mayoría la censura y destitución de Gonzalo Albán, consejero del Cpccs, tras un juicio político impulsado por la bancada de ADN.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Asamblea Nacional censuró y destituyó a Gonzalo Albán, consejero del Consejo de Participación Ciudadana
Albán recordó que tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el TCE validaron su inscripción.
Asamblea Nacional censuró y destituyó a Gonzalo Albán, consejero del Consejo de Participación Ciudadana
Albán recordó que tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el TCE validaron su inscripción.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El Pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó este lunes 22 de septiembre de 2025 a Gonzalo Albán, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), tras un juicio político promovido por el asambleísta Kevin Gallardo de Acción Democrática Nacional (ADN). La moción recibió más de 77 votos afirmativos en Quito, por supuesto incumplimiento de funciones atribuido a Albán.

El proceso de juicio político

La Comisión de Fiscalización y Control Político calificó la solicitud de juicio político el 6 de agosto de 2025, con seis votos afirmativos. La acusación señalaba que Albán incumplió funciones establecidas en la Constitución y en la ley que regula al Cpccs.

El asambleísta Kevin Gallardo (ADN) argumentó que el consejero violó el artículo 21, numeral 8, de la norma, que prohíbe ser afiliado o adherente político durante los cinco años anteriores al inicio de funciones.

En 2022, registros del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) mostraron a Albán como adherente del movimiento MOVER, aunque ese mismo órgano permitió su inscripción como candidato. Albán asumió sus funciones en enero de 2025.

La defensa de Gonzalo Albán

En su intervención, Albán calificó el proceso como “el más absurdo de la historia”. Aseguró que la acusación se basaba en hechos previos a su posesión en el Cpccs.

“El principio lógico y jurídico indica que la responsabilidad política aplica solo por actos cometidos durante el ejercicio de funciones”, afirmó el consejero.

Albán recordó que tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el TCE validaron su inscripción. Además, sostuvo que ha existido manipulación en registros de afiliación partidista, lo cual no se puede usar como causal de destitución.

Debate en el Pleno

Durante el debate, los legisladores de ADN respaldaron el proceso. En contraste, la bancada de Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC) cuestionaron la legalidad del juicio.

La asambleísta Janeth Bustos señaló que se desconocían resoluciones del TCE. Roberto Cuero y Luis Molina añadieron que el caso confundía incumplimiento de funciones con incumplimiento de requisitos previos.

El legislador Alfredo Serrano (PSC) recordó que juicios políticos similares han derivado en reclamos internacionales. Indicó que Albán llevaba apenas ocho meses en funciones sin evidencia de incumplimientos.

Reacciones y cierre del caso

La asambleísta Ana Belén Tapia (ADN) insistió en que el expediente del TCE no contenía documentos que probaran una falsa afiliación, por lo cual el trámite continuó en el Pleno.

Finalmente, el juicio político terminó con la censura y destitución de Gonzalo Albán mediante una votación que superó los 77 apoyos. Su salida abre un nuevo capítulo en el Cpccs, que deberá designar a un reemplazo en medio de divisiones políticas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aeropuerto de Quito paralizó sus operaciones por segundo día consecutivo por tormenta eléctrica

Mal año para los equipos mantenses en la Liga Pro

TCE sanciona a Juan Cristóbal Lloret con multa de USD 4.700 por apoyar a Luisa González

Independiente del Valle reclama ante FEF por arbitraje en empate ante Mushuc Runa

Huelga en Italia por Gaza deja decenas de policías heridos y afectaciones en transporte

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aeropuerto de Quito paralizó sus operaciones por segundo día consecutivo por tormenta eléctrica

Mal año para los equipos mantenses en la Liga Pro

TCE sanciona a Juan Cristóbal Lloret con multa de USD 4.700 por apoyar a Luisa González

Independiente del Valle reclama ante FEF por arbitraje en empate ante Mushuc Runa

Huelga en Italia por Gaza deja decenas de policías heridos y afectaciones en transporte

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aeropuerto de Quito paralizó sus operaciones por segundo día consecutivo por tormenta eléctrica

Mal año para los equipos mantenses en la Liga Pro

TCE sanciona a Juan Cristóbal Lloret con multa de USD 4.700 por apoyar a Luisa González

Independiente del Valle reclama ante FEF por arbitraje en empate ante Mushuc Runa

Huelga en Italia por Gaza deja decenas de policías heridos y afectaciones en transporte

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO