Asamblea Nacional autoriza salida anticipada por marcha en Quito

La Asamblea Nacional de Ecuador autorizó este jueves 18 de septiembre la salida anticipada de su personal a las 15h30. Esto fue en respuesta a una marcha convocada por organizaciones sociales y gremios de la educación en los alrededores del Palacio Legislativo en Quito. La medida fue comunicada internamente y busca garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores frente a las movilizaciones, según informó el Legislativo. La Coordinación General de Talento Humano definirá los mecanismos para recuperar las horas no laboradas.

Gobierno del presidente Daniel Noboa. El portal Primicias informó que el personal abandonó las instalaciones del Parlamento durante la tarde. La decisión coincidió con el anuncio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que declaró un paro nacional inmediato e indefinido a partir de la noche del jueves 18 de septiembre, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, una medida impulsada por el

Protestas y medidas de seguridad

La marcha en Quito, que motivó la salida anticipada del personal legislativo, forma parte de una jornada de movilizaciones liderada por gremios educativos y organizaciones sociales. Estas protestas se concentraron en las cercanías del Palacio Legislativo, generando preocupación por la seguridad en la zona. Aunque no se reportaron incidentes graves hasta el cierre de esta nota, la Asamblea optó por priorizar la protección de sus empleados, suspendiendo las actividades administrativas de la tarde.

Durante el día, varias comisiones legislativas sesionaron. Sin embargo, no hubo convocatoria al Pleno, lo que facilitó la implementación de la medida. El comunicado interno no especificó si las sesiones de las comisiones fueron suspendidas o continuaron de forma remota.

Contexto del paro nacional

El paro anunciado por la CONAIE intensifica las tensiones sociales en Ecuador, marcadas por el rechazo a las recientes políticas económicas del Gobierno de Noboa. La eliminación del subsidio al diésel, que busca optimizar recursos fiscales, ha sido criticada por organizaciones indígenas y sectores sociales, quienes argumentan que incrementará los costos de vida y transporte. La CONAIE, una de las organizaciones más influyentes del país, ha convocado a movilizaciones a nivel nacional, con Quito como epicentro inicial.

El anuncio del paro indefinido se produce en un contexto de creciente malestar social. Esto, con antecedentes de protestas similares en 2019 y 2022, paralizó varias ciudades del país. La medida de la Asamblea refleja la precaución ante posibles escaladas de las manifestaciones. Es especialmente importante en zonas estratégicas como el centro de Quito.

Impacto en la dinámica legislativa

La salida anticipada del personal no afectó el desarrollo de las comisiones legislativas activas durante la jornada. Pero evidencia los desafíos que enfrentan las instituciones públicas en contextos de movilización social. La Asamblea Nacional, como centro de decisiones políticas, se encuentra en el foco de las protestas. Esto podría influir en su funcionamiento en los próximos días si el paro indefinido gana fuerza.