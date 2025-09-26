Arcsa premia a farmacias responsables: descubre qué significa la “Calificación Excelencia Farmacéutica”

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) presentó la campaña “Calificación Excelencia Farmacéutica”, que reconoce a farmacias responsables para fortalecer la seguridad en medicamentos en Ecuador.

Reconocimiento a farmacias responsables

La iniciativa premiará a los establecimientos que respetan la receta médica, venden solo productos regulados y aseguran condiciones correctas de almacenamiento. El distintivo será visible para los usuarios, lo que permitirá a la ciudadanía identificar con facilidad los lugares seguros para adquirir medicamentos.

Arcsa explicó que este reconocimiento forma parte de la estrategia nacional de renovación sanitaria, que busca transparentar los procesos y fortalecer la confianza entre pacientes y farmacias. El nuevo mecanismo no reemplaza a los controles, sino que complementa la vigilancia con incentivos positivos.

Según la institución, la campaña también responde al aumento del mercado informal, que representa un riesgo alto para la salud pública.

Clausuras y retiros de medicamentos

Durante 2025, más de 50 farmacias fueron clausuradas en el país por irregularidades como la venta de medicamentos sin receta y la comercialización de productos sin registro. Estas prácticas atentan contra el acceso seguro y ponen en riesgo la salud de los consumidores.

Arcsa informó además que retiró más de 650.000 medicamentos y dispositivos médicos irregulares. Este dato refleja la magnitud del problema y la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control sanitario.

Frente a este escenario, la campaña busca no solo sancionar, sino también motivar a los actores del sector a cumplir con las normas establecidas.

Campaña “Tómalo en Serio – La Receta se Respeta”

La Calificación Excelencia Farmacéutica se integra a la campaña “Tómalo en Serio – La Receta se Respeta”, que promueve el uso responsable de recetas y el acceso regulado a los medicamentos.

Arcsa destacó que este esfuerzo es una forma de reconocer a las farmacias que cumplen con las disposiciones legales y que se convierten en aliadas de la salud pública. Con ello, se busca elevar el estándar del sector farmacéutico y consolidar una cultura de excelencia en el país.

Las autoridades invitaron a los establecimientos a sumarse de manera voluntaria y remarcaron que la participación permitirá distinguir a quienes se comprometen con la seguridad de los pacientes.

Compromiso con la salud pública

El Gobierno reiteró que la implementación de esta calificación es parte de su compromiso por ofrecer un sistema sanitario confiable. La medida permitirá que los ciudadanos accedan a medicamentos seguros y que la confianza en el sistema de salud se fortalezca.

Arcsa insistió en que la transparencia, el respeto a la receta y el cumplimiento de las normas son esenciales para proteger la salud de todos los ecuatorianos. El organismo afirmó que continuará con los operativos de control, pero al mismo tiempo fomentará espacios de reconocimiento y mejora continua.