COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Sociedad

Arcsa premia a farmacias responsables: descubre qué significa la “Calificación Excelencia Farmacéutica”

Arcsa implementa la “Calificación Excelencia Farmacéutica”, un distintivo oficial que busca garantizar medicamentos seguros y reconocer a las farmacias que cumplen la normativa sanitaria vigente.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Arcsa premia a farmacias responsables: descubre qué significa la “Calificación Excelencia Farmacéutica”
La iniciativa premiará a los establecimientos que respetan la receta médica.
Arcsa premia a farmacias responsables: descubre qué significa la “Calificación Excelencia Farmacéutica”
La iniciativa premiará a los establecimientos que respetan la receta médica.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) presentó la campaña “Calificación Excelencia Farmacéutica”, que reconoce a farmacias responsables para fortalecer la seguridad en medicamentos en Ecuador.

Reconocimiento a farmacias responsables

La iniciativa premiará a los establecimientos que respetan la receta médica, venden solo productos regulados y aseguran condiciones correctas de almacenamiento. El distintivo será visible para los usuarios, lo que permitirá a la ciudadanía identificar con facilidad los lugares seguros para adquirir medicamentos.

Arcsa explicó que este reconocimiento forma parte de la estrategia nacional de renovación sanitaria, que busca transparentar los procesos y fortalecer la confianza entre pacientes y farmacias. El nuevo mecanismo no reemplaza a los controles, sino que complementa la vigilancia con incentivos positivos.

Según la institución, la campaña también responde al aumento del mercado informal, que representa un riesgo alto para la salud pública.

Clausuras y retiros de medicamentos

Durante 2025, más de 50 farmacias fueron clausuradas en el país por irregularidades como la venta de medicamentos sin receta y la comercialización de productos sin registro. Estas prácticas atentan contra el acceso seguro y ponen en riesgo la salud de los consumidores.

Arcsa informó además que retiró más de 650.000 medicamentos y dispositivos médicos irregulares. Este dato refleja la magnitud del problema y la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control sanitario.

Frente a este escenario, la campaña busca no solo sancionar, sino también motivar a los actores del sector a cumplir con las normas establecidas.

Campaña “Tómalo en Serio – La Receta se Respeta”

La Calificación Excelencia Farmacéutica se integra a la campaña “Tómalo en Serio – La Receta se Respeta”, que promueve el uso responsable de recetas y el acceso regulado a los medicamentos.

Arcsa destacó que este esfuerzo es una forma de reconocer a las farmacias que cumplen con las disposiciones legales y que se convierten en aliadas de la salud pública. Con ello, se busca elevar el estándar del sector farmacéutico y consolidar una cultura de excelencia en el país.

Las autoridades invitaron a los establecimientos a sumarse de manera voluntaria y remarcaron que la participación permitirá distinguir a quienes se comprometen con la seguridad de los pacientes.

Compromiso con la salud pública

El Gobierno reiteró que la implementación de esta calificación es parte de su compromiso por ofrecer un sistema sanitario confiable. La medida permitirá que los ciudadanos accedan a medicamentos seguros y que la confianza en el sistema de salud se fortalezca.

Arcsa insistió en que la transparencia, el respeto a la receta y el cumplimiento de las normas son esenciales para proteger la salud de todos los ecuatorianos. El organismo afirmó que continuará con los operativos de control, pero al mismo tiempo fomentará espacios de reconocimiento y mejora continua.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Puerto de Posorja sorprende al mundo: el más eficiente de Latinoamérica

Ciudadanos piden trabajar mientras dirigentes indígenas que impulsan el paro acusan al gobierno de represión

Descubre cómo denunciar cortes de agua durante el paro nacional en Ecuador

Cristiano Ronaldo anota y Al-Nassr lidera la Saudi Pro League tras cuatro jornadas

Pleno del Congreso avala norma que permite al BIESS endeudarse en medio de protestas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Puerto de Posorja sorprende al mundo: el más eficiente de Latinoamérica

Ciudadanos piden trabajar mientras dirigentes indígenas que impulsan el paro acusan al gobierno de represión

Descubre cómo denunciar cortes de agua durante el paro nacional en Ecuador

Cristiano Ronaldo anota y Al-Nassr lidera la Saudi Pro League tras cuatro jornadas

Pleno del Congreso avala norma que permite al BIESS endeudarse en medio de protestas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Puerto de Posorja sorprende al mundo: el más eficiente de Latinoamérica

Ciudadanos piden trabajar mientras dirigentes indígenas que impulsan el paro acusan al gobierno de represión

Descubre cómo denunciar cortes de agua durante el paro nacional en Ecuador

Cristiano Ronaldo anota y Al-Nassr lidera la Saudi Pro League tras cuatro jornadas

Pleno del Congreso avala norma que permite al BIESS endeudarse en medio de protestas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO