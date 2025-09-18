Aquiles Alvarez enfrenta pedido de prisión preventiva en investigación por combustibles

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, enfrenta la solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía, que argumenta un presunto incumplimiento de comparecencia en el caso Triple A. El pedido se basa en que el burgomaestre no asistió a una presentación programada para el 1 de septiembre en Guayaquil, según consta en documentos divulgados por Alvarez en su cuenta de X.

Fiscalía pide revisión de medidas

En un documento oficial, el fiscal a cargo del caso solicitó una audiencia de revisión de medidas ante el Tribunal competente, argumentando que Aquiles Alvarez incumplió con la presentación. De acuerdo con el artículo 542 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el incumplimiento de una medida de este tipo habilita al fiscal a pedir prisión preventiva.

El alcalde de Guayaquil calificó la solicitud como una persecución política, señalando que su ausencia se debió a un viaje oficial a Quito. Según Aquiles Alvarez, el 1 de septiembre se trasladó a la capital para participar en un encuentro con los alcaldes de Quito y Cuenca. Así como con los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, que se realizó el 2 de septiembre.

La fiscalía más chistosa y perseguidora de la historia.

Piden cambiar medidas y prisión por no “comparecer” a firmar el 1 de septiembre en fiscalía del guayas.

Les cuento señores perseguidores, que ese día viajé para asistir a la invitación de la señora canciller de la… pic.twitter.com/xar6xLaSZO — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) September 17, 2025

Álvarez justifica su ausencia ante el Tribunal

“Ese día viajé para asistir a la invitación de la canciller de la República a la cancillería en Quito, para tratar temas de seguridad nacional antes de la visita del senador Marco Rubio al Ecuador. Fue público, hasta hubo rueda de prensa”, indicó Aquiles Alvarez en su cuenta de X. El alcalde sostuvo que su viaje quedó debidamente justificado ante el Tribunal que lleva el caso.

Contexto del caso Triple A

El caso Triple A investiga la presunta comercialización y distribución ilegal de combustibles, actividad que, según la Fiscalía, habría ocurrido cuando Aquiles Alvarez no era alcalde, sino representante legal de empresas familiares. La investigación busca determinar la responsabilidad del burgomaestre en hechos que habrían ocurrido antes de su gestión municipal.

La audiencia de juicio para el caso Triple A está prevista para enero o febrero de 2026, según información oficial. Mientras tanto, la Fiscalía continúa evaluando la solicitud de prisión preventiva basada en el supuesto incumplimiento de comparecencia.

Implicaciones legales y políticas

El pedido de la Fiscalía genera un debate sobre la interpretación del COIP y la aplicación de medidas cautelares en casos de funcionarios públicos. La solicitud de prisión preventiva en este contexto busca garantizar la presencia del acusado durante el proceso judicial. También, asegurar que no exista riesgo de fuga o de obstrucción de la justicia.

Por su parte, Aquiles Alvarez mantiene que su agenda oficial y su asistencia a reuniones de alto nivel en Quito constituyen motivos legítimos para justificar la ausencia en la cita original en Guayaquil. La defensa del alcalde argumenta que los hechos fueron debidamente comunicados al Tribunal y que no existe intención de eludir la justicia.

Siguiente paso judicial

La decisión sobre la prisión preventiva será tomada por el Tribunal encargado tras la audiencia de revisión de medidas. Mientras tanto, el proceso continúa su curso y el juicio previsto permitirá determinar la responsabilidad de Alvarez en el caso Triple A. Con implicaciones legales y políticas para el municipio de Guayaquil.