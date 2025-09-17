Adultos mayores y personas con discapacidad recibieron devolución del IVA.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció este miércoles 17 de septiembre del 2025 que acreditó $130 millones en devolución del IVA a 500.000 beneficiarios. Se trata de adultos mayores y personas con discapacidad, quienes presentaron solicitudes resueltas hasta el 14 de agosto. La entidad aseguró: “compromiso cumplido con más de 500.000 personas de grupos prioritarios”.

Las acreditaciones comenzaron el 12 de septiembre. Ese día el Gobierno pagó valores pendientes de febrero del 2025. Durante esa misma semana se regularizaron tres meses adicionales, según confirmaron jubilados beneficiarios.

SRI: Gobierno se puso al día con devoluciones atrasadas

El lunes se acreditaron valores correspondientes a marzo y abril. Mientras tanto, la noche del martes 16 de septiembre algunos beneficiarios confirmaron que ya recibieron lo de mayo. Con este proceso, el SRI aseguró que el Gobierno “cumple con adultos mayores desde hoy mismo” y detalló que la devolución del IVA llegó de forma directa a 115.000 beneficiarios, con una inversión equivalente a $130 millones.

Tras el anuncio, el 12 de septiembre, el SRI comunicó que los beneficiarios podrán verificar los valores acreditados en sus cuentas bancarias durante los próximos días. Esta acción forma parte del Programa de Redistribución de Recursos, luego de la eliminación del subsidio al diésel, medida económica anunciada por el Ejecutivo.

Devolución del IVA a proyectos inmobiliarios

El SRI también informó sobre la devolución del IVA a constructores. Hasta la fecha la entidad emitió más de 1.400 notas de crédito por un valor de $36 millones. Estos recursos se suman a los $10 millones entregados durante el primer trimestre, con lo que la cifra de apoyo al sector inmobiliario asciende a $46 millones en el 2025.

Este incentivo económico se sustenta en la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. El organismo aseguró que esta política continuará vigente en el 2025, ya que busca impulsar el crecimiento del sector inmobiliario y garantizar la preservación de miles de empleos en el país.