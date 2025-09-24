Willian Pacho posa con el Balón de Oro de Dembélé tras histórica conquista en París

El delantero francés Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 el 22 de septiembre en París, Francia, y su compañero ecuatoriano Willian Pacho celebró el logro posando con el trofeo este 23 de septiembre. Tras la destacada temporada del PSG que incluyó títulos en Champions League, Ligue 1 y Copa de Francia, consolidando al club como potencia europea.

Consagración histórica de Dembélé en el PSG

Ousmane Dembélé, de 28 años, se convirtió en el primer jugador del PSG en ganar el Balón de Oro tras una temporada completa con el club, según anunció France Football el 22 de septiembre de 2025. El francés lideró al equipo parisino con 18 goles y 12 asistencias en la Ligue 1, además de ser clave en la final de la Champions League 2024/2025, donde el PSG derrotó 2-0 al Bayern Múnich.

El galardón, entregado en una ceremonia en el Théâtre du Châtelet, marcó un hito para el club, que solo había visto a Lionel Messi ganar el trofeo en 2021, principalmente por méritos con el FC Barcelona. Dembélé superó en la votación a Vitinha, su compañero en PSG, quien quedó tercero, y a Erling Haaland del Manchester City, segundo.

El entrenador Luis Enrique, junto a jugadores como Vitinha y Willian Pacho, felicitó a Dembélé en el centro de entrenamiento del PSG en Poissy. Las redes oficiales del club publicaron un video donde Pacho abraza al francés y posa sonriendo con el trofeo dorado, imagen que acumuló más de 2 millones de interacciones en menos de 24 horas.

Pacho, segundo ecuatoriano junto a un Balón de Oro

Willian Pacho, defensor central de 23 años originario de Quinindé, Ecuador, se convirtió en el segundo futbolista ecuatoriano en compartir vestuario con un ganador del Balón de Oro en activo. El primero fue Leonardo Campana, quien jugó con Lionel Messi en el Inter Miami tras el octavo galardón del argentino en 2023.

Pacho, titular en el PSG desde su fichaje en 2024 desde el Eintracht Frankfurt, disputó 30 partidos en la temporada, consolidándose en la zaga junto a Marquinhos. Su presencia en el video viral resalta su integración en el plantel y su relevancia en el fútbol europeo. Dembélé, en el clip, respondió al ecuatoriano con un “gracias, hermano” antes de posar juntos.

Otros ecuatorianos, como Pervis Estupiñán, han compartido cancha con ganadores del Balón de Oro, aunque no en el año de su consagración. Estupiñán, actualmente en el AC Milan, juega con Luka Modric, vencedor en 2018 tras su campaña con Real Madrid y Croacia.

Contexto del Balón de Oro y el impacto en PSG

El Balón de Oro, organizado por France Football desde 1956, premia al mejor futbolista del mundo según votaciones de periodistas internacionales. En 2025, la gala reunió a 500 invitados y destacó el dominio del PSG, con dos jugadores en el podio. La temporada del club incluyó 26 victorias en Ligue 1, el título continental tras 54 años de espera y la Copa de Francia ante Lyon.

Pacho, con 5 partidos en esta temporada, es pieza clave para Ecuador en las Eliminatorias al Mundial 2026, donde suma 28 encuentros internacionales. Su exposición junto a Dembélé refuerza su perfil en Europa, donde el PSG lidera la liga con 12 puntos en seis jornadas. Pacho, con contrato hasta 2028, seguirá bajo las órdenes de Luis Enrique, quien prepara al equipo para el próximo duelo de Champions ante Anderlecht el 1 de octubre.

La foto de Pacho y Dembélé, compartida en las plataformas del PSG, generó apoyo masivo de hinchas ecuatorianos, quienes celebran el ascenso del defensor en el fútbol mundial. El club continuará su campaña en Ligue 1 ante Niza el 28 de septiembre, con Pacho como titular esperado.