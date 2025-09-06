Willian, exjugador del Chelsea, regresa a Brasil para reforzar a Gremio

Gremio anunció la contratación del volante ofensivo Willian, de 37 años, como nuevo refuerzo para el Brasileirão 2025. El exjugador del Chelsea, libre tras su paso por el Fulham, firmó hasta diciembre de 2026.

La contratación, oficializada el 5 de septiembre de 2025, responde a la necesidad del equipo dirigido por Mano Menezes de potenciar su creación de jugadas, un aspecto clave para enfrentar a rivales como Flamengo y Palmeiras en la recta final del torneo.

Willian, formado en Corinthians, regresa al fútbol brasileño tras una breve y complicada experiencia en el mismo club entre 2021 y 2022, donde decidió salir debido a amenazas recibidas por su familia en redes sociales. Desde entonces, el jugador había expresado su intención de no volver a Brasil, pero la propuesta del Gremio, liderada por el presidente Alberto Guerra y el empresario Marcelo Marques, logró convencerlo.

Trayectoria internacional de élite

Con una carrera consolidada en Europa, Willian ha jugado en Shakhtar Donetsk (Ucrania), Anzhi (Rusia), Chelsea, Arsenal y Fulham (Inglaterra), y Olympiacos (Grecia) en 2024. En el Chelsea, donde destacó entre 2013 y 2020, conquistó dos títulos de Premier League y una Europa League, consolidándose como uno de los jugadores brasileños más exitosos en el fútbol inglés.

A nivel internacional, Willian disputó 70 partidos con la selección de Brasil, anotando nueve goles y participando en las Copas del Mundo de 2014 y 2018, y ser campeón de la Copa América 2019. Su experiencia internacional será un activo para el Grêmio, especialmente para guiar a jugadores jóvenes como el peruano Erick Noriega, reciente incorporación del equipo.

Un refuerzo estratégico para el Gremio

La llegada de Willian al Tricolor Gaúcho se concretó tras varias negociaciones fallidas desde diciembre de 2023. El jugador, que estaba sin club desde el 10 de mayo de 2025, recibió ofertas de clubes de Estados Unidos, Inglaterra, Italia y Arabia Saudita. Sin embargo optó por el proyecto deportivo de Gremio, que incluye un contrato hasta diciembre de 2026 con opción de renovación por un año más.

Gremio, está en el puesto 13 del Brasileirão con 25 puntos, busca con este fichaje mejorar su promedio ofensivo de 1.4 goles por partido. Willian, conocido por su versatilidad para jugar como extremo o mediocampista creativo, podría desempeñar un rol más centralizado bajo las órdenes de Mano Menezes.

Preparación física y expectativas

A pesar de no haber jugado desde mayo, Willian ha mantenido su forma física con entrenamientos privados, lo que asegura al club que no enfrentará problemas físicos al integrarse al equipo. Su llegada coincide con la incorporación de otros refuerzos como Carlos Vinicius, con quien compartió vestuario en el Fulham, lo que podría facilitar su adaptación al plantel.

La contratación de Willian no solo representa un refuerzo técnico, sino también un movimiento mediático para el Gremio, que busca recuperar protagonismo en el Brasileirão. Además de asegurar un lugar en torneos internacionales como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. La experiencia del jugador y su capacidad para generar jugadas ofensivas serán clave en un campeonato cada vez más competitivo.

Perspectivas para el Brasileirão 2025

Con el respaldo de Mano Menezes y la confianza de la directiva, Willian llega con la misión de aportar liderazgo y calidad al plantel. La afición del Tricolor espera que su experiencia eleve el nivel del equipo. Su debut podría darse en las próximas semanas, tras completar los exámenes médicos y la regularización ante la Confederação Brasileira de Futebol (CBF).