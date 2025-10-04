¡Russell arrasa en el GP de Singapur! Mientras Williams queda descalificado de la clasificación

George Russell, piloto de Mercedes, logró la pole position con un tiempo de 1:29.165 en la clasificación del Gran Premio de Singapur 2025, celebrada el 4 de octubre en Marina Bay, tras la descalificación de Williams por infringir regulaciones técnicas del DRS.

Novedades del GP

La clasificación del Gran Premio de Singapur 2025 posicionó a George Russell como líder de la parrilla. El británico marcó un tiempo de 1:29.165, superando por solo 0.012 segundos a Max Verstappen de Red Bull.

Oscar Piastri de McLaren completó el top 3 con 0.045 segundos de diferencia. La sesión se disputó en el circuito urbano de Marina Bay bajo condiciones cálidas. Williams sufrió un revés importante. Los autos de Alex Albon y Carlos Sainz, que clasificaron en 12º y 13º, fueron descalificados tras una inspección técnica. La FIA detectó que el flap del DRS en el ala trasera excedía el límite de 85 mm en ambas caras exteriores. Esto relegó a ambos pilotos al final de la parrilla.

BREAKING: Alex Albon and Carlos Sainz have been disqualified from qualifying Both Williams cars failed post-qualifying checks on their rear wings#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/gIJJTRqhSS — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

Mercedes domina la noche

Kimi Antonelli, compañero de Russell, aseguró el cuarto puesto con 1:29.543, consolidando el fuerte desempeño de Mercedes. Lando Norris de McLaren quedó quinto con 0.456 segundos de diferencia respecto a la pole.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc de Ferrari ocuparon el sexto y séptimo lugar. Isack Hadjar (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas) y Fernando Alonso (Aston Martin) cerraron el top 10. La descalificación de Williams generó debate. James Vowles, director del equipo, afirmó que revisarán sus procedimientos internos. La infracción no buscaba ventaja de rendimiento, según el equipo. Albon y Sainz podrán competir en la carrera del domingo.

Gran Premio de Singapur

El Gran Premio de Singapur, en su edición 2025, es una de las citas más exigentes del calendario de Fórmula 1. El circuito de Marina Bay, con 5.063 km y 19 curvas, combina rectas rápidas con secciones técnicas. Las altas temperaturas y la humedad desafían a los pilotos físicamente.

La carrera, programada para el 5 de octubre a las 20:00 hora local, se disputa bajo iluminación artificial, característica icónica del evento. Mercedes llega con impulso tras su dominio en la clasificación. Russell busca su primera victoria en Singapur, mientras Verstappen y Red Bull intentarán recuperar terreno. McLaren, con Piastri y Norris, mantiene opciones en la lucha por el campeonato de constructores. Ferrari, con Hamilton y Leclerc, apunta a un podio en un circuito favorable a su monoplaza.

Desafíos estratégicos en Marina Bay

La estrategia de neumáticos será clave. El circuito urbano favorece el desgaste de las gomas blandas, lo que obliga a los equipos a planificar paradas precisas. Las zonas de DRS, especialmente en la recta principal, ofrecen oportunidades de adelantamiento. Sin embargo, el safety car, habitual en Singapur, podría alterar los planes. La parrilla refleja alta competitividad. Los tiempos ajustados entre Russell, Verstappen y Piastri prometen una carrera reñida. Williams, desde el fondo, buscará remontar posiciones.