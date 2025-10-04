COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fórmula 1

¡Russell arrasa en el GP de Singapur! Mientras Williams queda descalificado de la clasificación

George Russell aseguró la pole position en el GP de Singapur 2025, mientras Williams enfrenta descalificación por irregularidades técnicas en la clasificación.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
¡Russell arrasa en el GP de Singapur! Mientras Williams queda descalificado de la clasificación
¡Russell arrasa en el GP de Singapur! Mientras Williams queda descalificado de la clasificación

Sofía Saldarriaga

Redacción ED.

Sofía Saldarriaga

Redacción ED.

Sofía Alejandra Saldarriaga Palacios, 24 años. Oriunda de Manta, Manabí. Licenciada en Comunicaci... Ver más

[email protected]
George Russell, piloto de Mercedes, logró la pole position con un tiempo de 1:29.165 en la clasificación del Gran Premio de Singapur 2025, celebrada el 4 de octubre en Marina Bay, tras la descalificación de Williams por infringir regulaciones técnicas del DRS.

Novedades del GP

La clasificación del Gran Premio de Singapur 2025 posicionó a George Russell como líder de la parrilla. El británico marcó un tiempo de 1:29.165, superando por solo 0.012 segundos a Max Verstappen de Red Bull.

Oscar Piastri de McLaren completó el top 3 con 0.045 segundos de diferencia. La sesión se disputó en el circuito urbano de Marina Bay bajo condiciones cálidas. Williams sufrió un revés importante. Los autos de Alex Albon y Carlos Sainz, que clasificaron en 12º y 13º, fueron descalificados tras una inspección técnica. La FIA detectó que el flap del DRS en el ala trasera excedía el límite de 85 mm en ambas caras exteriores. Esto relegó a ambos pilotos al final de la parrilla.

Mercedes domina la noche

Kimi Antonelli, compañero de Russell, aseguró el cuarto puesto con 1:29.543, consolidando el fuerte desempeño de Mercedes. Lando Norris de McLaren quedó quinto con 0.456 segundos de diferencia respecto a la pole.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc de Ferrari ocuparon el sexto y séptimo lugar. Isack Hadjar (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas) y Fernando Alonso (Aston Martin) cerraron el top 10. La descalificación de Williams generó debate. James Vowles, director del equipo, afirmó que revisarán sus procedimientos internos. La infracción no buscaba ventaja de rendimiento, según el equipo. Albon y Sainz podrán competir en la carrera del domingo.

Gran Premio de Singapur

El Gran Premio de Singapur, en su edición 2025, es una de las citas más exigentes del calendario de Fórmula 1. El circuito de Marina Bay, con 5.063 km y 19 curvas, combina rectas rápidas con secciones técnicas. Las altas temperaturas y la humedad desafían a los pilotos físicamente.

La carrera, programada para el 5 de octubre a las 20:00 hora local, se disputa bajo iluminación artificial, característica icónica del evento. Mercedes llega con impulso tras su dominio en la clasificación. Russell busca su primera victoria en Singapur, mientras Verstappen y Red Bull intentarán recuperar terreno. McLaren, con Piastri y Norris, mantiene opciones en la lucha por el campeonato de constructores. Ferrari, con Hamilton y Leclerc, apunta a un podio en un circuito favorable a su monoplaza.

Desafíos estratégicos en Marina Bay

La estrategia de neumáticos será clave. El circuito urbano favorece el desgaste de las gomas blandas, lo que obliga a los equipos a planificar paradas precisas. Las zonas de DRS, especialmente en la recta principal, ofrecen oportunidades de adelantamiento. Sin embargo, el safety car, habitual en Singapur, podría alterar los planes. La parrilla refleja alta competitividad. Los tiempos ajustados entre Russell, Verstappen y Piastri prometen una carrera reñida. Williams, desde el fondo, buscará remontar posiciones.
¡Russell arrasa en el GP de Singapur! Mientras Williams queda descalificado de la clasificación

Datos finales de la parrilla

Tras la descalificación de Williams, la parrilla quedó definida con Russell y Verstappen en primera fila, seguidos por Piastri y Antonelli. Norris y Hamilton parten desde la tercera fila, mientras Leclerc y Hadjar ocupan la cuarta. Bearman y Alonso cierran el top 10. Albon y Sainz arrancarán desde el fondo. La carrera promete emociones bajo las luces de Marina Bay, con 61 vueltas programadas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arcsa decomisa más de 7 mil medicamentos irregulares en operativo en la Bahía de Guayaquil

¡Moisés Caicedo arrasa en Europa! Así elogian al Niño Moi en Inglaterra

Así era la robusta seguridad que protegía a alias Fede en Medellín antes de su captura

“Si el Gobierno no hace caso, creo que nos tomaremos Quito”: la advertencia de la Conaie en medio del paro nacional

El lamido excesivo de las patas puede ser una señal de alerta en tu perro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arcsa decomisa más de 7 mil medicamentos irregulares en operativo en la Bahía de Guayaquil

¡Moisés Caicedo arrasa en Europa! Así elogian al Niño Moi en Inglaterra

Así era la robusta seguridad que protegía a alias Fede en Medellín antes de su captura

“Si el Gobierno no hace caso, creo que nos tomaremos Quito”: la advertencia de la Conaie en medio del paro nacional

El lamido excesivo de las patas puede ser una señal de alerta en tu perro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arcsa decomisa más de 7 mil medicamentos irregulares en operativo en la Bahía de Guayaquil

¡Moisés Caicedo arrasa en Europa! Así elogian al Niño Moi en Inglaterra

Así era la robusta seguridad que protegía a alias Fede en Medellín antes de su captura

“Si el Gobierno no hace caso, creo que nos tomaremos Quito”: la advertencia de la Conaie en medio del paro nacional

El lamido excesivo de las patas puede ser una señal de alerta en tu perro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO