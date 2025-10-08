Ronie Carrillo anota gol agónico y da victoria clave a Botafogo-SP en la Serie B

El delantero ecuatoriano Ronie Carrillo se destacó al marcar un gol en el minuto 89 que aseguró la victoria 1-0 de Botafogo-SP ante Paysandu, en Ribeirão Preto. A pesar de haber ganado, el equipo de Carrillo se mantiene en zona de descenso en la Serie B del fútbol brasileño.

Gol decisivo y aporte clave de Carrillo

En un partido que parecía acabar en empate sin goles, Ronie Carrillo ingresó desde el banco en el tramo final y a los pocos minutos cambió la historia. A los 89 minutos, tras una asistencia desde la banda izquierda de Jefferson Nem, Carrillo definió con precisión dentro del área para anotar el único gol del partido que desató la alegría de la afición local en el Estadio Santa Cruz.

Con este tanto, el guayaquileño elevó su cuenta goleadora a cuatro en la temporada, consolidándose como el máximo artillero del Botafogo-SP en el torneo de la Serie B 2025.

Impacto en la tabla y próximas jornadas

Este triunfo rompe una racha negativa de seis partidos sin conocer la victoria para Botafogo-SP y entrega tres puntos vitales que sirven para acercarse a la salvación. El equipo ahora suma 32 puntos en la tabla, aún en zona baja, pero con un impulso anímico importante de cara a la recta final del campeonato.

El próximo compromiso del equipo será el martes 14 de octubre, cuando visite a Chapecoense, club que actualmente se encuentra en la quinta posición con 47 unidades. Este duelo será crucial para las aspiraciones de Botafogo-SP de mantenerse en la categoría.

Ronie Carrillo y Botafogo-SP

Ronie Carrillo, de 29 años, juega como delantero y ha ido ganando protagonismo esta temporada en Botafogo-SP, consolidándose como una pieza clave en la ofensiva del equipo. Su gol en este partido es un reflejo de su capacidad para aparecer en momentos decisivos y brindar resultados.

La victoria ante Paysandu es un paso relevante para el club brasileño en su objetivo de evitar el descenso, un reto que definirá el curso que tome el equipo en los próximos meses del campeonato.n