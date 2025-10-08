Reasco: la figura que quiere convencer a Beccacece con goles y asistencias

Djorkaeff Reasco, delantero de El Nacional, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva en Quito: con 13 goles durante 2025, el atacante busca convencer al seleccionador Sebastián Beccacece y así volver a vestir la camiseta de la Selección Nacional de Ecuador.

Un presente destacado con El Nacional

El ariete quiteño de 26 años ha logrado 13 goles esta temporada, distribuidos en 11 anotaciones de jugada, una de cabeza y una de penal. Además suma tres asistencias en los 26 partidos disputados con El Nacional en 2025. Reasco acumula 26 titularidades en el equipo militar, consolidándose como la principal carta ofensiva de uno de los clubes grandes de Ecuador.

Su desempeño ha generado expectativa y alimenta el sueño de su regreso a la selección ecuatoriana. Reasco que debutó bajo la dirección de Gustavo Alfaro, cuenta con cinco compromisos disputados con la Tri. Lo hizo en tres amistosos, uno por eliminatorias y otro en el Mundial de Catar, totalizando 161 minutos jugados y una asistencia registrada.

El objetivo de la selección ecuatoriana

El delantero habla del proceso sin presiones, reconociendo que “tengo la tranquilidad de que en algún momento llegará” su retorno a la selección nacional. “No me ofusco pensando si se va a dar o no el regreso a la Selección, porque sé que los méritos que estoy haciendo se están viendo. Y entiendo que estoy cerca. Tengo la tranquilidad de que en algún momento llegará, trabajo todos los días pensando en alcanzar ese lugar, pero también sé que hay que tener paciencia, tranquilidad y disfrutar del fútbol”, expresó Reasco en diálogo con Radio La Red.

El delantero surgido en las divisiones menores de El Nacional, asegura que tras dos años de dificultad y pocas oportunidades de juego, volvió a encontrar su mejor nivel: “Estoy viviendo un buen momento, después de 2 años muy duros en los que sufrí bastante por no tener la oportunidad de jugar. Ahora que la tengo, la disfruto al máximo”.

Proyección y mérito en 2025

Con 13 goles, tres asistencias y un rendimiento creciente, Djorkaeff Reasco aparece como candidato natural para ser considerado por Sebastián Beccacece en próximos llamados. La regularidad y cifras obtenidas esta temporada posicionan al delantero como una referencia ofensiva para El Nacional y una opción válida para el seleccionado nacional, que sigue de cerca el desempeño de los principales goleadores del país.