Racing de Estrasburgo con Páez pierde ante Olympique de Marsella en la Ligue 1

El Racing de Estrasburgo, con el ecuatoriano Kendry Páez como titular, perdió 2-1 ante el Olympique de Marsella en la jornada 6 de la Ligue 1 2025/2026. El choque se disputó este viernes 26 de septiembre en el estadio de la Meinau de Estrasburgo, Francia, donde los visitantes remontaron en los minutos finales para sumar tres puntos clave.

Primer tiempo equilibrado sin goles

La primera mitad transcurrió con dominio alternado y sin anotaciones, con ambos equipos priorizando la posesión en la cancha húmeda por lluvia intermitente. El Estrasburgo registró el 52% de posesión y seis tiros, mientras el Marsella generó cuatro remates.

Páez, de 18 años, participó en 45 minutos, destacando una recuperación en el minuto 32 que derivó en un pase a Moreira, quien asistió a Barco para un remate desviado al poste. El ecuatoriano completó 28 pases con 85% de precisión y cometió una falta sobre Højberg al minuto 41.

El Marsella, con seis corners, presionó en los últimos minutos del primer tiempo, pero el portero Mike Penders realizó tres atajadas clave. El empate al descanso reflejó la intensidad de un duelo entre equipos en zona europea.

Remontada del Marsella en la reanudación

Al inicio del segundo tiempo, el entrenador Liam Rosenior realizó dos cambios: Abdoul Ouattara ingresó por Páez al minuto 46, y Sam Amo-Ameyaw por Félix Lemaréchal. Ouattara abrió el marcador al minuto 49 con un remate de volea tras una contra iniciada por Emegha, colocando el 1-0 y elevando la euforia en las gradas.

El Estrasburgo mantuvo la ventaja hasta el minuto 76, cuando Pierre-Emerick Aubameyang empató con un cabezazo tras centro de Igor Paixão, su cuarto gol en la temporada. El Marsella intensificó su pressing, registrando ocho tiros en el segundo tiempo.

En tiempo añadido, al minuto 91, Michael Murillo selló la victoria visitante con un disparo desde el borde del área, tras una jugada colectiva con Timothy Weah. El 1-2 definitivo dejó al Estrasburgo con 12 puntos en la quinta posición, mientras el Marsella con el mismo puntaje, pero con mejor gol de diferencia subió al primer lugar.

Rendimiento de Páez y repercusiones

Páez, fichado por el Chelsea en 2024 y cedido al Estrasburgo, acumula 450 minutos en Ligue 1, con un gol y una asistencia. Su salida al entretiempo se debió a una rotación táctica, según el informe post-partido, y mostró intermitencia en el primer tiempo con dos pérdidas de balón.

Emanuel Emegha fue el más activo del Estrasburgo con cuatro remates, mientras que Pierre-Emile Højberg dominó el mediocampo marsellés con 92% de pases completados. La derrota interrumpe la racha de cuatro partidos sin perder del Estrasburgo.

El próximo compromiso del Estrasburgo es ante el Angers el 5 de octubre, mientras el Marsella recibe al Metz el 4 de octubre.

Contexto de la Ligue 1 y proyección

La Ligue 1 2025/2026 presenta una tabla apretada, con cinco clubes sumando 12 puntos, Marsella, Mónaco, PSG, Olympique Lyon y Estrasburgo. Páez, integrante de la selección ecuatoriana, suma experiencia europea clave para su futuro en Stamford Bridge. El partido resaltó la competitividad de la liga.