PSG de Pacho confirma baja de Marquinhos por lesión antes del choque ante Barcelona .

Paris Saint-Germain (PSG) confirmó este viernes 26 de septiembre de 2025 que su capitán Marquinhos, de 31 años, estará fuera de las canchas durante varias semanas por una lesión en el cuádriceps izquierdo. Esto le impedirá jugar el partido de Liga de Campeones contra el FC Barcelona el miércoles 1 de octubre.

Parte médico del club parisino

El comunicado oficial del PSG detalló que Marquinhos no se entrenó con el grupo este viernes y deberá seguir un programa de tratamiento en las próximas semanas. La lesión se produjo en la última jugada del encuentro contra el Olympique de Marsella el lunes pasado, donde el equipo parisino cayó derrotado por 1-0 en el clásico de la Ligue 1. Esta ausencia se suma a las de otros jugadores clave en recuperación.

João Neves, lesionado en el muslo durante el debut en Champions ante el Atalanta, continúa su reintegración, aunque su presencia ante el Barcelona es incierta. Désiré Doué, con problemas en la pantorrilla, y Ousmane Dembélé, con una lesión en el isquiotibial derecho que lo mantendrá fuera más de un mes, también están en proceso de rehabilitación.

El defensa brasileño, habitual dupla con el ecuatoriano Willian Pacho en la zaga, deja al técnico Luis Enrique sin uno de sus pilares defensivos. Marquinhos, con experiencia en más de 400 partidos con el PSG desde su llegada en 2013, ha sido fundamental en el esquema del equipo esta temporada.

Impacto en el calendario inmediato

De entrada, Marquinhos se perderá el partido de la sexta jornada de la Ligue 1 este sábado 27 de septiembre contra el Auxerre en el Parc des Princes, programado a las 14h05 (hora de Ecuador). El PSG, que ocupa el segundo lugar con 12 puntos —empatado con el Mónaco pero por diferencia de goles—, busca recuperarse de su primera derrota liguera ante el Marsella para mantener el pulso en la tabla.

En la Champions League, la baja complica el viaje a Barcelona, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga. El PSG debutó con una victoria 4-0 ante el Atalanta, pero ahora afrontará el duelo sin su capitán, en un contexto de múltiples ausencias que obliga a Luis Enrique a reajustar su alineación. Opciones como Lucas Beraldo o Lucas Hernández podrían cubrir la posición.

El club parisino, vigente campeón de Europa, enfrenta una enfermería cargada en un calendario congestionado que incluye compromisos en liga y copa. La presión aumenta tras la derrota en el clásico, donde el equipo mostró vulnerabilidades defensivas.

Contexto de la temporada y recuperación

La Ligue 1 2025/2026 ha sido intensa para el PSG, con cuatro victorias iniciales antes del tropiezo en Marsella. El Auxerre, décimo con 6 puntos, llega tras una victoria 1-0 ante el Toulouse y buscará sorprender en París. En Europa, el enfrentamiento con el Barcelona revive una rivalidad histórica, con el PSG defendiendo su título continental ganado la temporada pasada.

Luis Enrique ha destacado la profundidad de su plantilla, con jugadores como Khvicha Kvaratskhelia y Gonçalo Ramos en forma ofensiva. Sin embargo, las lesiones han afectado la estabilidad, especialmente en defensa. El club espera avances en las recuperaciones de Doué y Neves para el parón internacional de octubre.

Marquinhos, seleccionado brasileño con participaciones en Mundiales, regresa a los entrenamientos individuales pronto, según el parte médico. Su ausencia resalta la importancia de la rotación en un equipo que aspira a revalidar éxitos en múltiples frentes.