Mohamed Salah lidera la clasificación de Egipto al Mundial 2026 con dos goles

Este miércoles, la Selección de Egipto confirmó su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras vencer 0-3 a Yibuti como visitante, en partido de la novena fecha del Grupo A de las Eliminatorias africanas, con doblete de Mohamed Salah y gol de Ibrahim Adel.

Triunfo y clasificación: Salah protagonista

Egipto celebró una jornada histórica al asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo después de imponerse categóricamente a Yibuti fuera de casa. Ibrahim Adel abrió el marcador al minuto 8, mientras que Mohamed Salah, estrella y capitán de los faraones, anotó dos veces: primero al minuto 14 y luego al 84, brindando tranquilidad y emoción a una afición ansiosa por regresar a la cita máxima del fútbol.

Con este resultado, Egipto suma su cuarta clasificación mundialista, tras participar previamente en Italia 1934, Italia 1990 y Rusia 2018. El equipo dirigido por Hossam Hassan se hizo inalcanzable en la tabla, por delante de Burkina Faso y Sierra Leona, sus rivales más fuertes del Grupo A.

Historia y estadística: Egipto, pionero africano

Egipto mantiene un vínculo especial con la Copa Mundial. En 1934 fue el primer país africano en jugar el torneo, aunque en esa edición no obtuvieron victorias. Repetiría presencia en 1990 y 2018, siendo siempre eliminado en primera ronda y sin lograr aún su primer triunfo en la fase final.

La próxima edición ofrece al conjunto egipcio una nueva oportunidad para romper esa mala racha y buscar su primera victoria mundialista, ahora con Mohamed Salah como referente indiscutible y un plantel rejuvenecido y ambicioso.

Eliminatorias africanas y rivales clasificados

La Confederación Africana de Fútbol tendrá nueve cupos en la cita de 2026 con formato expandido. Hasta ahora, junto a Egipto se han clasificado Marruecos y Túnez, mientras Ghana y otros equipos todavía luchan por asegurar sus plazas. El torneo también contará con los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, y representantes de Sudamérica, Asia y Oceanía, entre ellos Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, Uzbekistán y Nueva Zelanda.

Mohamed Salah, tras perderse el Mundial de Catar 2022, ratifica su condición de jugador emblemático no solo con sus goles, sino con liderazgo en una selección que vuelve a soñar en grande. De cara al torneo global, Egipto buscará superar la fase de grupos y celebrar por primera vez una victoria mundialista, objetivo que ha escapado a los faraones en sus siete partidos previos en ese escenario.