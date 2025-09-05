COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fórmula 1

McLaren marca el ritmo en Monza y Ferrari brilla en los primeros libres del GP de Italia

Sainz cerró el día en el top 3 con Williams, Alonso sufrió con Aston Martin y la lucha por la pole en el “Templo de la Velocidad” promete ser cerrada.
El Gran Premio de Italia, decimosexta cita del Mundial de Fórmula 1, comenzó este viernes con dos sesiones de entrenamientos libres que dejaron señales claras sobre los equipos a seguir en el circuito de Monza, con McLaren de la mano de Lando Norris imponiéndose en la segunda práctica, mientras que Ferrari dominó la tanda matutina con Lewis Hamilton y Charles Leclerc al frente.

El piloto británico Lando Norris registró el mejor tiempo del día con un 1:19.878, logrado con neumáticos blandos. Charles Leclerc se ubicó segundo, a solo 83 milésimas, confirmando las aspiraciones de Ferrari en su carrera de casa. Por su parte, Carlos Sainz, al volante del Williams, completó el ‘top 3’, también a menos de una décima.

McLaren, sólido en la tarde

En la segunda sesión, McLaren mostró la solidez de su monoplaza en condiciones de baja carga aerodinámica, ideales para Monza. Tras una primera práctica en la que se mantuvo discreto, Norris dio un salto adelante con el compuesto más rápido, dejando atrás a Ferrari y a Williams. Su compañero Oscar Piastri tuvo una jornada más irregular, con varias salidas de pista, aunque terminó con tiempos competitivos.

La tanda comenzó con una bandera roja temprana, provocada por una salida de pista que interrumpió el trabajo de los equipos. Después de la reanudación, Leclerc marcó un 1:20 con neumáticos duros, antes de que Carlos Sainz y Max Verstappen se disputaran los primeros registros destacados. El español se impuso en ese duelo inicial con un 1:20.583.

Sin embargo, cuando los equipos cambiaron a los compuestos blandos, McLaren sacó ventaja. Norris rebajó en siete décimas el crono de Sainz y se aseguró el primer lugar, mientras Leclerc y Sainz mantuvieron la presión. Lewis Hamilton también se acercó, pero fue el madrileño quien, con un segundo intento sólido, logró superar al ocho veces campeón del mundo y situarse justo detrás de Norris, hasta que Ferrari volvió a responder con Leclerc.

La jornada resultó complicada para Aston Martin. Fernando Alonso no encontró el ritmo con los blandos y terminó en la 15ª posición, mientras su compañero Lance Stroll finalizó 13º. Ambos quedaron fuera de los diez primeros, en contraste con el buen rendimiento mostrado por Williams y McLaren.

En el tramo final, los equipos trabajaron con tandas largas. Norris, Leclerc y Sainz se mantuvieron en cabeza, mientras Piastri, Hamilton y Verstappen completaron el grupo perseguidor. El top 10 lo cerraron Alex Albon (Williams), Nico Hülkenberg (Kick Sauber), Yuki Tsunoda (Red Bull) y George Russell (Mercedes), con las “flechas plateadas” sin mostrar todavía todo su potencial.

Ferrari comienza fuerte por la mañana

En la primera sesión, Ferrari había dado un golpe de autoridad ante su público. Lewis Hamilton, en su primera temporada con la escudería italiana, se llevó el mejor tiempo con 1:20.117, apenas una décima más rápido que su compañero Charles Leclerc. Carlos Sainz, con Williams, cerró el tercer lugar a medio segundo, confirmando que también podía ser competitivo desde los primeros minutos en Monza.

La sesión transcurrió con normalidad, salvo por un trompo del joven Paul Aron (Alpine) en la curva 4. En la primera media hora, los equipos probaron neumáticos duros y medios, con Verstappen al frente en ese tramo. Sainz sorprendió con un registro competitivo con gomas duras, manteniéndose en el grupo de cabeza junto a Alex Albon.

Con la llegada de los neumáticos blandos, Leclerc tomó protagonismo con un tiempo de 1:20.286, superando a Verstappen por cuatro décimas. Sainz, en su segundo intento con ese compuesto, se mostró fuerte al superar al neerlandés y quedar tercero. Sin embargo, la sesión tuvo que esperar a los últimos minutos para definir al más rápido: Hamilton logró un giro perfecto en el segundo sector y se colocó en lo más alto, dando a Ferrari un inicio prometedor frente a su afición.

Expectativa para la clasificación

La combinación de resultados deja un panorama abierto para la clasificación de este sábado. Ferrari demostró consistencia en los primeros libres, con sus dos pilotos al frente, mientras que McLaren se guardó lo mejor para la segunda sesión, donde Norris se erigió como el hombre más rápido del día.

Con Williams mostrando solidez a través de Sainz y Albon, Red Bull sin brillar con Verstappen y Tsunoda, y Aston Martin lejos de los puestos de privilegio, la lucha por la pole en Monza promete ser muy disputada. El “Templo de la Velocidad” anticipa un fin de semana donde cada milésima será determinante para definir las posiciones de salida en la carrera del domingo. Los McLaren pueden acariciar el título si ganan este GP.

