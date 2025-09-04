McLaren llega como favorito al GP de Italia en Monza frente a un Ferrari en crisis

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 llega este fin de semana a su decimosexta cita de la temporada con el Gran Premio de Italia, que se correrá en el circuito de Monza, conocido como el ‘Templo de la Velocidad’ con la escudería McLaren como favorita tras consolidarse como la gran dominadora del campeonato, mientras que Ferrari intentará revertir una racha negativa frente a su público.

El británico Lando Norris buscará en Monza olvidar el abandono en Zandvoort por un problema mecánico y recortar la diferencia en la clasificación de pilotos con su compañero, el australiano Oscar Piastri. Este último lidera con 309 puntos, 34 más que Norris, a falta de nueve carreras. Ninguno de los dos pilotos ha logrado aún una victoria en Monza, y McLaren apenas suma un triunfo en el circuito italiano en la última década.

McLaren le deja el polvo a los Ferrari

Ferrari, por su parte, atraviesa un periodo complicado. En Países Bajos sus dos pilotos, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, no pudieron terminar la carrera, lo que alimentó la frustración de una escudería que acumula 19 grandes premios sin ganar, desde México 2024. En Monza, los italianos apuestan por presentar mejoras y confían en repetir actuaciones destacadas como las de Leclerc, quien se impuso en 2019 y 2024. El equipo busca, al menos, asegurar un podio para mantener el segundo lugar en el campeonato de constructores.

En la pelea contra McLaren también se encuentra Mercedes. George Russell terminó cuarto en Zandvoort y Andrea Kimi Antonelli firmó un sexto puesto, su mejor resultado desde el podio en Canadá. Red Bull, aunque lejos de su mejor versión, contará con un Max Verstappen siempre competitivo. El neerlandés es tercero en la general con 205 puntos y no gana desde Imola, aunque ya conquistó Monza en dos ocasiones (2022 y 2023).

Entre los pilotos españoles, Fernando Alonso llega con la intención de prolongar su regularidad. El asturiano sumó puntos en seis de las últimas siete carreras, con un noveno puesto en Zandvoort. Sin embargo, reconoce que Monza no favorece al rendimiento del AMR25 de Aston Martin, por lo que pidió calma ante las expectativas.

Carlos Sainz afronta la cita con la necesidad de revertir una temporada difícil. En Países Bajos fue 13º tras salir noveno, en una jornada marcada por sanciones que su equipo Williams apelará. El madrileño, sin embargo, guarda buenos recuerdos del circuito italiano, donde fue segundo en 2020 con McLaren y logró un podio en 2023 con Ferrari. Ahora, con los colores de Williams, espera dejar atrás los contratiempos y sumar resultados positivos en lo que resta del año.

El Gran Premio de Italia se perfila así como una prueba decisiva para la lucha por el título entre los McLaren y para medir la capacidad de Ferrari de reaccionar ante sus seguidores en Monza.