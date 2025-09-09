Mbappé y Barcola dan triunfo a Francia sobre Islandia en el Parque de los Príncipes

Francia derrotó 2-1 a Islandia este 9 de septiembre de 2025 en el Parque de los Príncipes, París, en la segunda jornada del Grupo D de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026, gracias a una remontada liderada por Kylian Mbappé y una controvertida decisión del VAR.

El encuentro, por el Grupo D, estuvo marcado por un error defensivo francés, un penal convertido por Kylian Mbappé y una polémica decisión del VAR que anuló un gol islandés en tiempo de compensación. Con este resultado, Francia suma seis puntos tras vencer previamente a Ucrania (2-0).

Desarrollo del compromiso

El partido comenzó con un traspié para los locales. A los 20 minutos, Michael Olise cometió un error en la salida al intentar un pase a su central, pero Andri Gudjohnsen, delantero islandés, aprovechó para ganar la espalda a su marcador y disparar de primera intención, marcando el 1-0. El tanto silenció al estadio, y los aficionados expresaron su descontento con abucheos antes de que se reanudara el juego.

Cerca del final del primer tiempo, una jugada polémica cambió el rumbo. Marcus Thuram fue derribado en el área islandesa, y tras la revisión del VAR, el árbitro señaló penal. Kylian Mbappé ejecutó la pena máxima a los 45 minutos, engañando al portero Elías Ólafsson para igualar el marcador 1-1. Este gol permitió a Mbappé superar a Thierry Henry como el segundo máximo goleador histórico de Francia, con 52 goles.

Remontada y polémica

En el segundo tiempo, Francia tomó el control. A los 65 minutos, Aurélien Tchouaméni envió un pase profundo a Mbappé, quien condujo hasta el área y asistió a Bradley Barcola para el 2-1. Sin embargo, la alegría francesa se vio empañada minutos después cuando Tchouaméni fue expulsado por una falta fuerte, dejando a su equipo con 10 jugadores.

El momento más controvertido llegó en el tiempo de compensación. Andri Gudjohnsen marcó un gol que parecía empatar el partido 2-2 para Islandia. Los jugadores islandeses celebraron, pero el árbitro fue llamado por el VAR para revisar una posible falta sobre Ibrahima Konaté previa al gol. Tras varios minutos, el colegiado anuló el tanto por un jalón, asegurando la victoria de Francia. La decisión generó protestas de los islandeses, quienes veían esfumarse una oportunidad histórica.

En otro partido del Grupo D, Azerbaiyán y Ucrania empataron 1-1. Heorhiy Sudakov adelantó a Ucrania a los 51 minutos, pero Emin Mahmudov igualó para los locales a los 72 minutos. Ambas selecciones suman un punto, mientras Islandia tiene tres puntos tras vencer 5-0 a Azerbaiyán.

Contexto de las Eliminatorias

Las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 otorgan 16 cupos a los equipos europeos, con los ganadores de los 12 grupos clasificando directamente y los segundos lugares disputando un repechaje. Francia, con su victoria, se consolida en la cima del Grupo D, que incluye a Ucrania, Islandia y Azerbaiyán. Los galos, campeones del mundo en 1998 y 2018, buscan su tercera participación consecutiva en la Copa del Mundo.

Islandia, que nunca ha clasificado a un Mundial, mostró un planteamiento competitivo liderado por Arnar Gunnlaugsson. Su próxima oportunidad será el 13 de octubre de 2025, cuando reciba a Ucrania en Reykjavík. Francia, por su parte, enfrentará a Azerbaiyán en casa el mismo día, según el calendario de UEFA.

Próximos pasos

Francia, bajo la dirección de Didier Deschamps, continúa su campaña con un plantel renovado, donde destacan jóvenes como Désiré Doué y Michael Olise, junto a veteranos como Mbappé. La expulsión de Tchouaméni obligará a ajustes para el próximo partido. Islandia, pese a la derrota, demostró capacidad para complicar a grandes selecciones, y su desempeño dependerá de mantener la solidez mostrada ante Azerbaiyán.