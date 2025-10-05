COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Macará remonta y vence 3-2 a Aucas en el inicio del segundo hexagonal de la LigaPro

Macará remontó un 2-0 en contra y venció 3-2 a Aucas en Ambato, con Federico Paz como figura clave, en el inicio del segundo hexagonal.
Macará remonta y vence 3-2 a Aucas en el inicio del segundo hexagonal de la LigaPro
Macará remonta y vence 3-2 a Aucas en el inicio del segundo hexagonal de la LigaProIndoamérica Bellavista Macara se enfrenta al Aucas por la fecha 1 del hexagonal del campeonato nacional de futbol serie A segunda etapa de la Liga Ecuabet FOTOS API JORGE PEREZ
Macará remonta y vence 3-2 a Aucas en el inicio del segundo hexagonal de la LigaPro
Macará remonta y vence 3-2 a Aucas en el inicio del segundo hexagonal de la LigaProIndoamérica Bellavista Macara se enfrenta al Aucas por la fecha 1 del hexagonal del campeonato nacional de futbol serie A segunda etapa de la Liga Ecuabet FOTOS API JORGE PEREZ

Sandro Muñoz

Redacción ED.

Sandro Muñoz

Redacción ED.

Nació en el cantón Rocafuerte el 15 de marzo de 1972. Obtuvo el título de licenciado en comunicac... Ver más

[email protected]

El equipo local Macará consiguió una importante remontada y victoria por 3-2 ante Sociedad Deportiva Aucas en el estadio Bellavista de Ambato. El encuentro, disputado en la primera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro, se definió por la reacción del equipo ambateño en el segundo tiempo. La victoria permite a Macará ascender al tercer puesto de la tabla de posiciones con 41 puntos, igualando el puntaje de su rival.

Dominio de Aucas y Fallo de Penal

El partido comenzó con un claro dominio del equipo visitante. Aucas mostró una versión brillante en la primera mitad, controlando las acciones del juego y concretando su superioridad en el marcador. Entre Macará y Aucas, ambos equipos tuvieron partidos intensos. Los goles de los orientales fueron anotados por Bruno Miranda y Luis Cano, dejando el resultado 2-0 a su favor.

La situación se tornó aún más adversa para el equipo local cerca del final del primer tiempo, cuando el árbitro sancionó un penal a favor de Macará al minuto 41. Sin embargo, Maximiliano Juambeltz falló el remate, manteniendo la ventaja de Aucas y acentuando la sensación de que los tres puntos se dirigirían a Quito. Al descanso, la ventaja de dos goles parecía inamovible para el equipo dirigido técnicamente por Aucas.

La Revolución de Federico Paz

En la segunda mitad, el desarrollo del partido experimentó un giro completo. El cuadro ambateño regresó al campo con una versión totalmente distinta, impulsada por el ingreso de Federico Paz. El futbolista argentino revolucionó el ataque de Macará y generó un desequilibrio constante en la defensa auquista, que se vio desbordada.

La remontada celeste comenzó a los 48 minutos, cuando Martín Tello logró descontar tras una gran asistencia de Juambeltz, quien se redimió parcialmente del penal fallido. A partir de ese momento, Federico Paz tomó el protagonismo: el atacante se hizo cargo de la ofensiva y marcó un doblete que selló la victoria de su equipo, desatando la euforia de los aficionados en el Bellavista.

El partido concluyó con un Aucas afectado, que además terminó con diez jugadores tras la expulsión de Estalin Segura. Con este resultado, Macará se posiciona en la tabla con 41 puntos, los mismos que Sociedad Deportiva Aucas, aunque los ambateños poseen un mejor gol diferencia, lo que los coloca en el tercer lugar.

Macar&aacute;, en esta ocasi&oacute;n, pudo sobreponerse a Aucas por primera vez en su serie de encuentros. Macará, Aucas, LigaPro, Fútbol Ecuatoriano, Federico Paz, Ambato.

