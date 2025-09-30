Luis Chango defiende a Luis Zubeldía ante acciones legales de Independiente del Valle

Luis Alfonso Chango, propietario y directivo de Mushuc Runa, respondió este lunes 29 de septiembre a la amenaza de acciones legales anunciada por Independiente del Valle contra él y el entrenador argentino Luis Francisco Zubeldía. Esta amenaza surge debido a declaraciones sobre presuntas ayudas arbitrales al club sangolquileño. En diálogo con la emisora Área Deportiva, Luis Chango afirmó que aún no ha recibido notificación formal. Sin embargo, está dispuesto a ofrecer disculpas si es necesario, aunque insistió en que las disputas deben resolverse en el ámbito deportivo. La controversia surge tras un partido de la LigaPro 2025, donde Independiente señaló presiones al VAR por parte de Mushuc Runa.

Luis Chango, en su intervención radial, expresó: “Como varón que soy, claro que podemos pedir disculpas. Sin embargo, aún no hemos sido notificados de ninguna manera, ni con una solicitud de disculpas ni con un reclamo”. Añadió que tomará una decisión inmediata una vez recibida la notificación. El directivo criticó el comportamiento de Independiente del Valle, alegando que sus jugadores y cuerpo técnico “presionan a los árbitros” tras cada partido. Según él, corren hacia el VAR y los jueces, una práctica que se repitió en el último encuentro entre ambos equipos.

Contexto de la polémica

La disputa se originó tras un partido de la fecha 28 de la LigaPro 2025, donde Independiente del Valle venció 2-1 a Mushuc Runa en Sangolquí. Zubeldía, técnico del Ponchito, cuestionó decisiones arbitrales. Sugirió que Independiente recibió “ayudas” del VAR, lo que generó malestar en el club local. En respuesta, Independiente emitió un comunicado anunciando acciones legales contra Chango y Zubeldía. Consideran que las declaraciones afectan su imagen y la integridad del campeonato. La LigaPro no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

Luis Chango defendió la postura de su entrenador. Argumentó que los conflictos futbolísticos deben resolverse dentro del campo. “Yo hubiera preferido que todo se maneje en el ámbito deportivo, pero si demandan, nos defenderemos, ya sea en la justicia ordinaria o en la Federación”, afirmó. El directivo subrayó que las acusaciones de Independiente carecen, hasta el momento, de una notificación formal. Esto limita la respuesta del club ambateño.

Reacciones y consecuencias

La controversia se suma a las tensiones en la recta final de la LigaPro 2025, con Mushuc Runa luchando por evitar el descenso en el cuadrangular por la permanencia. El equipo, con 26 puntos tras 30 fechas, enfrenta un panorama complicado, y esta disputa podría afectar su enfoque. Independiente del Valle, por su parte, lidera la tabla y busca clasificar a torneos internacionales, lo que eleva la relevancia de su imagen institucional.