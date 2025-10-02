Liga de Portoviejo rechaza vínculo en denuncia de amaño hecha por Universidad Católica

Afirmó que su historia institucional siempre ha estado guiada por la transparencia, el respeto a las normas y el juego limpio, y calificó la ambigüedad del comunicado de Católica como una puerta abierta a interpretaciones injustas que dañan su honra.

Detalles del partido y contexto de la confrontación

El partido se disputó en el estadio Reales Tamarindos, con Universidad Católica imponiéndose 1-3 ante Liga de Portoviejo, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final de la Copa Ecuador. Los goles del equipo quiteño fueron anotados por Mauricio Alonso, Emiliano Clavijo y Azarias Londoño, mientras que Jhojan Riascos descontó por Liga de Portoviejo.

El encuentro estuvo marcado por un ambiente tenso, con episodios de agresividad desde las gradas, incluyendo el lanzamiento de botellas y objetos que obligaron a una pausa de ocho minutos en el juego. A pesar de ello, ambos equipos cumplieron con el reglamento durante el desarrollo del partido.

Tras la victoria, el presidente de Universidad Católica, Pablo Ortiz, generó polémica al calificar a la hinchada de Liga de Portoviejo como “muy agresiva”. “La afición de la Liga de Portoviejo es una hinchada muy agresiva… no tengo problema en decirlo y si me declaran persona no grata, no me importa”, expresó Ortiz.

Presidente de Católica revela mensajes

Ortiz en entrevista con Machdeportes reveló los mensajes que recibió con la propuesta ilegal, que motivaron la denuncia pública y la denuncia penal ante la Fiscalía.

A las 08h31 de ese día, Ortiz recibió: “Qué tal ‘presi’, quiero conversar con usted de un tema de mucha discreción, quiero apoyarlos para que clasifiquen en Portoviejo y ponerles campeón de Copa Ecuador”. Un segundo mensaje añadió: “Con mucha discreción, solamente si le interesa, si no, no ha pasado nada”. A las 15h07 , tras no responder, recibió: “‘Panita’, se van a quedar fuera”.

Repercusiones y exigencias de transparencia

Liga de Portoviejo dejó claro que no tolerará insinuaciones infundadas que puedan dañar su nombre y el trabajo honesto que realiza en el fútbol nacional. El club insistió en que cualquier acusación grave debe ser acompañada de evidencias formales para proteger la integridad de las instituciones involucradas.

Ambos clubes están ahora en el centro de una polémica que trasciende el ámbito deportivo, resaltando el problema recurrente de intentos de amaño y manipulación en el fútbol ecuatoriano. La denuncia de Universidad Católica se produce en el marco de una investigación más amplia relacionada con redes de manipulación de partidos en la Serie B del fútbol nacional.

El fútbol ecuatoriano, sus instituciones y autoridades judiciales están llamados a actuar con transparencia para aclarar estos hechos y fortalecer la confianza en la competición y en sus protagonistas. (18)