Liga de Portoviejo enfrentará a Loja City en los 32avos del Ascenso Nacional

Liga de Portoviejo se enfrentará a Loja City en los 32avos de final de los play offs del Ascenso Nacional Ecuabet 2025, tras el sorteo que se realizó la tarde de este miércoles. En la cita 64 clubes buscarán los dos cupos a la Serie B 2026.

Cruces definidos para Manabí

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) realizó el sorteo de los 32avos de final del Ascenso Nacional Ecuabet 2025 el 3 de septiembre a las 18:00, definiendo los rivales de los siete clubes manabitas. Liga de Portoviejo enfrentará a Loja City, con el partido de ida en el estadio Reales Tamarindos (Portoviejo) y la vuelta en el Reina del Cisne (Loja). Atlético Manabí se medirá a Atlético JBG (Guayas), mientras que 11 de Mayo chocará con Atlético Samborondón (Guayas).

Juventud Italiana, campeón provincial, jugará contra Santa Elena, con el duelo de ida en la península y la vuelta en el estadio Jocay (Manta). Exapromo Costa enfrentará a Deportivo Quito (Pichincha), Liga Deportiva Universitaria de El Carmen a Nazareno SC (Pastaza), y Politécnico de Calceta a Guaranda FC (Bolívar). Los partidos de ida están programados entre el 13 y 15 de septiembre, con fechas de vuelta entre el 20 y 22 de septiembre.

Formato del Ascenso Nacional 2025

El Campeonato Nacional de Segunda Categoría 2025, en su 52ª edición, reúne a 64 equipos de 22 provincias en play-offs de eliminación directa. Los cruces, desde los 32avos hasta la final, se disputan a ida y vuelta, salvo la final, que será a partido único en diciembre en un estadio neutral. El campeón y subcampeón ascenderán a la Serie B 2026. De los 222 clubes que participaron en los torneos provinciales, el 96% cumplió los requisitos legales para clasificar, según la FEF.

Distribución de cupos por provincia

Guayas lidera con nueve cupos (Astillero FC, Atlético JBG, Naranja Mekánica, Búhos ULVR, Atlético Wahlex, Milagro FC, Ciudadelas del Norte, Atlético Samborondón, CS Patria), seguido por Manabí con siete. Pichincha aporta seis equipos (Deportivo Quito, Aampetra, AV25, Miguel Iturralde, Real Puerto Quito, Patrón Mejía), Azuay cinco, y Santa Elena y Cotopaxi cuatro cada una. Cañar, El Oro, Los Ríos, y Tungurahua tienen tres cupos, mientras Bolívar, Chimborazo, Esmeraldas, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, y Pastaza cuentan con dos. Carchi, Loja, Orellana, Sucumbíos, y Zamora Chinchipe tienen un representante cada una. Morona Santiago no participa por falta de clubes regularizados.

Historia reciente de Manabí

En 2024, Liga de Portoviejo llegó a las semifinales del Ascenso Nacional, pero cayó en penales ante 22 de Julio. Juventud Italiana, tras proclamarse campeón provincial en julio de 2025, aseguró un cupo en la Copa Ecuador 2026 y ahora busca el ascenso. Los siete clubes manabitas representan el 11% del total de participantes, consolidando a Manabí como una potencia en el fútbol de ascenso.

Próximas fases y expectativas

Los ganadores de los 32avos avanzarán a un nuevo sorteo para los dieciseisavos de final, programados para finales de septiembre. La FEF garantizó que los emparejamientos evitan cruces entre equipos de la misma provincia en las primeras dos rondas. Los partidos serán transmitidos por Tu Cancha, plataforma oficial del torneo. La final, prevista para diciembre, definirá los dos clubes que ascenderán a la Serie B 2026, tras el éxito de Atlético Vinotinto y 22 de Julio en 2024.

Impacto en Manabí

La participación de siete equipos refuerza el peso futbolístico de Manabí, que en 2024 tuvo ocho cupos. Clubes como Exapromo Costa y LDU de El Carmen representan a cantones menos tradicionales, mientras Deportivo Quito, rival de Exapromo, aporta un duelo de alto perfil por su historia. Los clubes manabitas buscarán al menos un representante en las instancias finales para repetir o superar el desempeño de 2024.

Enfrentamientos de los 32 avos de final

Real Puerto Quito vs. Liga Deportivo de Cuenca

Atlético Manabí vs. Atlético JBG

​Panamericana vs. Unión Deportiva Juvenil

Atlético Samborondón vs.11 de Mayo

Exapromo Costa vs. Deportivo Quito

Sancor vs. Dunamis 04 Carchi

Patrón Mejía vs. Club Atlético Wahiex

San Pedro del Pongo vs. Primero de Mayo​

Ciudadelas del Norte vs. La Unión

Atlético Kin vs. Huaquillas

​Luz Valdivia vs. Corinthian’s

Milagro FC vs. Independiente Azogues

Santa Elena vs. Juventud Italiana

Santos FC vs. Río Aguarico

Canteras de Pastaza vs. Astilleros FC

Liga de Portoviejo vs. Loja City FC

Patria vs. Aviced FC

Ampetra vs. Baños Ciudad de Fuego

Santa Fe vs. Africando SC

Cotopaxi vs. Deportivo Santo Domingo

Estrella Roja vs. Insutec

AV 25 vs. Buhos

La Troncal vs. Mineros SC

Olmedo vs. Naranja Mekánica

LDU El Carmen vs. Nazareno SC

Ferrocarril Oeste vs. Deportivo Ibarra

Politécnico vs. Guaranda FC

Miguel Iturralde vs. Santiago de Pillaro

Cantera Orense vs. Cuenca Jrs.

Pelileo vs. Atlético Azogues

La Provincia Verde vs. Daquilema FC

CS Patria vs. Anaconda FC